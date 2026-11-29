أكد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، في رسالة بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الموافق 29 نوفمبر 2026، ثبات موقف بلاده الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها الحرية والكرامة وتقرير المصير، مشددًا على أن التضامن الباكستاني مع فلسطين يستند إلى جذور تاريخية ومبادئ راسخة منذ ما قبل استقلال باكستان.

وقال زرداري إن الأزمة الإنسانية المتواصلة في قطاع غزة، وما خلفته من خسائر فادحة في أرواح المدنيين، وتدمير للمنازل والبنية التحتية الأساسية، فضلًا عن التهجير القسري والنقص الحاد في الاحتياجات الضرورية، لا تزال تمثل مصدر قلق بالغ لبلاده.

وأضاف أن معاناة الشعب الفلسطيني تكشف إخفاق المجتمع الدولي في ضمان حماية حقوقه الأساسية، مؤكدًا أن الأوضاع في الضفة الغربية لا تقل إثارة للقلق، في ظل تصاعد عنف المستوطنين، واستمرار التوسع الاستيطاني غير القانوني، ومحاولات الضم التي تقوض فرص تحقيق السلام.

وأشار الرئيس الباكستاني إلى أن تضامن بلاده مع فلسطين يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأسس التاريخية التي قامت عليها الدولة الباكستانية، موضحًا أن دورة لاهور التاريخية لرابطة مسلمي عموم الهند، التي انعقدت في مارس 1940 واعتمدت القرار الذي مهد لقيام باكستان، شهدت أيضًا إقرار قرار منفصل لدعم حقوق عرب فلسطين.

ولفت زرداري إلى أن مؤسس باكستان، القائد الأعظم محمد علي جناح، ساند بدوره المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني، معتبرًا أن التزام بلاده بالقضية الفلسطينية ليس موقفًا مستحدثًا، بل يمتد إلى ما قبل استقلال باكستان، ويعكس ارتباطًا تاريخيًا وسياسيًا مستمرًا بحقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد زرداري أن باكستان تجدد، في اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، مساندتها لحق الفلسطينيين في نيل حريتهم وكرامتهم وتقرير مصيرهم، في ظل استمرار الأزمة الإنسانية وتراجع فرص السلام نتيجة التطورات الميدانية في الأراضي الفلسطينية.