بدأ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب «يشار» غادي آيزنكوت، الأحد، محادثات بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية إسرائيلية، وسط تحركات للتوصل إلى تفاهم بشأن ترتيبات الحكم وتوزيع المناصب.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، نقلاً عن حزب «يشار»، أن اللقاء يجمع الزعيمين في مقر قيادة الجيش الإسرائيلي «كريا» بمدينة تل أبيب، بالتزامن مع إجراء محادثات منفصلة بين فريقي التفاوض التابعين للحزبين.

وتأتي المحادثات عقب دعوة آيزنكوت، السبت، إلى بدء المفاوضات، بعدما أعلن نتنياهو استعداده للسماح لآيزنكوت بتولي منصب رئيس الوزراء أولاً، ضمن مقترح لتناوب الطرفين على المنصب، على أن يتولى نتنياهو في البداية منصب رئيس الوزراء البديل.

وقال آيزنكوت إن المفاوضات ينبغي أن تستند إلى مقترح سياسي مفصل أرسله إلى نتنياهو قبل أسبوع، عبر قناة اتصال خاصة جرى إنشاؤها بناءً على طلب الأخير، مشيراً إلى أنه لم يتلق حتى الآن رداً بشأن القضايا التي طرحها في المقترح.

ومن المقرر أن تنتهي المهلة الأولية الممنوحة لآيزنكوت لتشكيل الحكومة في 6 ديسمبر، مع إمكانية طلب تمديد لمرة واحدة لمدة 14 يوماً من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.