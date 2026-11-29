وافق فريق الدفاع عن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المؤقت، بنيامين نتنياهو على دعوة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج لعقد مفاوضات بين الدفاع والادعاء، بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الإجراءات القضائية المستمرة منذ أكثر من 6 سنوات، وذلك بعد ملاحظات مثيرة أبدتها هيئة القضاة بشأن الأدلة والاتهامات في الملفات الثلاثة التي يواجهها نتنياهو.

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن محامي نتنياهو أعلنوا قبولهم دعوة هرتسوج، واستعدادهم لحضور اجتماع في مقر إقامة الرئيس، بعد تجديد الأخير مبادرته لعقد حوار بين الطرفين، في خطوة تأتي عقب جلسة قضائية شهدت طرح تساؤلات مهمة بشأن فرص إثبات عدد من الاتهامات الموجهة إلى نتنياهو.

لماذا وافق محامو نتنياهو على عرض هرتسوج؟

وقال المحامون أميت حداد وإسرائيل وولنرمان ونوا ميلشتاين، في بيان مشترك، إن تصريحات القضاة بشأن القضية تجعل إنهاء المحاكمة في أسرع وقت أمراً ضرورياً، مؤكدين استعدادهم لحضور الاجتماع في مقر إقامة الرئيس الإسرائيلي.

من جانبه، أكد مكتب هرتسوج استعداده لاستضافة محادثات جادة ومعمقة بين الادعاء والدفاع، بهدف التوصل إلى تفاهمات تسمح بإنهاء المحاكمة، مشيراً إلى أن الرئيس يثق في القضاء الإسرائيلي ويحرص على احترام ملاحظات هيئة المحكمة.

وتأتي الاستجابة الجديدة بعد أن كانت المدعية العامة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا قد أبدت استعدادها للمشاركة في مفاوضات بشأن تسوية محتملة، بينما لم يستجب نتنياهو ومحاموه للمبادرة الرئاسية السابقة.

3 ملفات قضائية تضع مستقبل نتنياهو أمام اختبار

وتكتسب المفاوضات أهمية خاصة بعد أن أثار قضاة المحكمة المركزية في القدس المحتلة صعوبات تتعلق بالأدلة في القضايا الثلاث المعروفة إعلامياً بالملفات 4000 و2000 و1000.

ففي الملف 4000، المتعلق باتهامات بمنح تسهيلات تنظيمية لرجل الأعمال شاؤول إلوفيتش مقابل تغطية إعلامية إيجابية لنتنياهو على موقع «واللا»، أبدى القضاة تحفظات بشأن إثبات التعليمات المنسوبة إلى نتنياهو، ومدى علمه بالتغطية الإعلامية محل الاتهام.

أما الملف 2000، المتعلق بمحادثات نتنياهو مع ناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت» أرنون موزيس، فقد أثار القضاة تساؤلات بشأن ما إذا كانت الوقائع الواردة في لائحة الاتهام تشكل جريمة جنائية.

وفي الملف 1000، المرتبط باتهامات تلقي هدايا من رجال أعمال أثرياء، أشار القضاة إلى أن معظم الأدلة قُدمت بالفعل، ما يفتح المجال أمام البحث في سبل استكمال الإجراءات وإنهائها.

العفو الرئاسي.. هل يكون المخرج الأخير؟

وتتزامن هذه التطورات مع طلب العفو الذي تقدم به نتنياهو إلى الرئيس هرتسوج في نوفمبر 2025، والذي لم يُحسم حتى الآن.

وتشير التحركات الرئاسية إلى محاولة استكشاف إمكانية الوصول إلى تسوية بين الطرفين قبل اتخاذ قرار بشأن طلب العفو، خاصة أن التوصل إلى اتفاق قد يغير مسار القضية ويجنب الأطراف استمرار الإجراءات القضائية لفترة أطول.

وسبق أن جرت محاولات للتوصل إلى اتفاق إقرار بالذنب خلال فترة تولي أفيخاي ماندلبليت منصب المدعي العام، لكنها لم تنجح بسبب خلافات بشأن شروط التسوية وانعكاساتها القانونية والسياسية على مستقبل نتنياهو.

هل انتهت محاكمة نتنياهو فعلياً؟

رغم موافقة محامي الدفاع على دعوة هرتسوج، فإن ذلك لا يعني انتهاء المحاكمة أو حصول نتنياهو على العفو، إذ لا تزال هناك خطوات تفاوضية وقانونية يتعين حسمها قبل الوصول إلى اتفاق نهائي.