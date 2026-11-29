كشفت صحيفة «بليك» السويسرية عن تحركات النادي الأهلي للتعاقد مع مواطنها مارسيل كولر، المدير الفني الحالي لنادي زيورخ، من أجل العودة لقيادة الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن رحيله عن النادي السويسري قبل نهاية عقده سيمثل صدمة كبيرة لإدارته.

الأهلي

وأوضحت الصحيفة أن الأهلي يسعى بالفعل لاستعادة خدمات كولر، في ظل رغبة النادي في الاستعانة بالمدرب السويسري مجددًا، إلا أنه لا توجد أي مؤشرات حتى الآن على التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين.

وأضافت «بليك» أن رحيل كولر في هذا التوقيت سيكون ضربة قوية لنادي زيورخ، خاصة أن المدرب تولى قيادة الفريق المملوك لأنسيليو كانيا خلال الصيف الماضي فقط، ونجح في فترة قصيرة في إعادة الاستقرار إلى النادي بعد سنوات من الاضطرابات.

وأشارت الصحيفة إلى أن كولر تمكن من إحداث حالة من الاستقرار داخل الفريق السويسري خلال فترة وجيزة، وهو ما يجعل احتمالية رحيله المبكر مصدر قلق للنادي، في ظل الدور الذي يؤديه منذ توليه المسؤولية.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع الأنباء المتداولة بشأن رغبة الأهلي في إعادة كولر إلى القيادة الفنية، بعد تجربته السابقة مع الفريق، وسط ترقب لموقف إدارة زيورخ وإمكانية التوصل إلى اتفاق يسمح بعودة المدرب السويسري إلى القلعة الحمراء.