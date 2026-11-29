استقر سامي قمصان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل المتوقع الذي يخوض به مواجهة أول أغسطس الأنجولي، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في بداية مشوار الفريق الأحمر بمرحلة دور المجموعات.

ويستضيف الأهلي نظيره أول أغسطس الأنجولي، مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في مواجهة يسعى خلالها المارد الأحمر لتحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط تطلعات جماهير الأهلي لتحقيق انطلاقة قوية، وتقديم أداء مميز يساعد الفريق على المنافسة بقوة على اللقب الإفريقي.

مجموعة الأهلي في كأس الكونفدرالية الإفريقية

ويتواجد النادي الأهلي في المجموعة التي تضم إلى جانبه أندية أول أغسطس الأنجولي، والرجاء المغربي، وإسكو كارا التوجولي، حيث يسعى الفريق الأحمر لحسم إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور المقبل ومواصلة مشواره نحو المنافسة على البطولة.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام أول أغسطس

ومن المنتظر أن يخوض سامي قمصان المباراة بتشكيل يضم مجموعة من العناصر الأساسية، وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، أشرف داري، توفيق محمد.

خط الوسط: مروان عطية، علي محمود، عمر الساعي.

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو، حسين الشحات، أشرف بن شرقي.

ويعول الجهاز الفني للأهلي على خبرات لاعبيه وقدراتهم الهجومية من أجل فرض السيطرة على مجريات اللقاء، واستغلال الفرص المتاحة أمام مرمى الفريق الأنجولي، لتحقيق بداية إيجابية تمنح الفريق دفعة معنوية قبل استكمال مباريات دور المجموعات