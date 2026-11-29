كشف أحمد الموسوي، عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، عن تحركات رسمية لاستضافة بطولة كأس السوبر المصري في العراق، خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا وجود ترحيب كبير بالفكرة في ظل الشعبية الواسعة التي تحظى بها الكرة المصرية لدى الجماهير العراقية.

قال “الموسوي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد عبد الباسط، في برنامج «في السنتر» عبر قناة «صدى البلد»، إن العلاقات الرياضية بين مصر والعراق أكبر من أن ترتبط بنتيجة مباراة كرة قدم، مشيرا إلى أن الجماهير العراقية تتابع الكرة المصرية بشغف، خاصة الأندية الجماهيرية الكبرى وعلى رأسها الأهلي والزمالك.

وأضاف عضو الاتحاد العراقي أن هذا الاهتمام دفع الجانب العراقي إلى التقدم بفكرة استضافة بطولة السوبر المصري، في إطار تعزيز التعاون الرياضي بين البلدين والاستفادة من الشعبية الكبيرة التي تحظى بها المسابقة.

وأوضح أن الساعات الماضية شهدت اجتماعا بين الاتحاد العراقي لكرة القدم والاتحاد المصري، لمناقشة الترتيبات الخاصة باستضافة البطولة، على أن يعقد اجتماع آخر خلال الفترة المقبلة لحسم المواعيد النهائية والملاعب التي ستحتضن المباريات.

أشار “الموسوي” إلى أن الموعد المقترح مبدئيا لإقامة السوبر المصري سيكون قرب نهاية شهر ديسمبر المقبل، لكن القرار النهائي سيتحدد وفقا للأيام المناسبة للاتحادين المصري والعراقي، بما يضمن توفير الظروف الملائمة لإقامة البطولة وإتاحة الفرصة أمام الجماهير لمتابعتها.

أكد عضو الاتحاد العراقي ترحيب بلاده باستضافة السوبر المصري، كاشفا عن اعتزام الاتحاد العراقي مخاطبة نظيره المصري غدا بشأن إقامة البطولة في العراق قبل نهاية العام الجاري.

في سياق آخر، تحدث الموسوي عن شعبية قطبي الكرة المصرية في العراق، مشيرا إلى أن الزمالك يحظى بقاعدة جماهيرية أكبر من الأهلي، وفقا لتقديره، موضحا أن نسبة مشجعي الفريق الأبيض تصل إلى 60% مقابل 40% للنادي الأهلي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن استضافة السوبر المصري تمثل فرصة لتعزيز الروابط الرياضية بين البلدين، في ظل الاهتمام الجماهيري الكبير بالكرة المصرية ونجوم أنديتها.