حذّر محسن رضائي، رئيس الأمن الإيراني، "الأجانب" من التدخل في العلاقات الاقتصادية مع العراق، وذلك بعد أن حظيت بغداد بإشادة من واشنطن لقمعها تهريب النفط.

قال رضائي لمستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي في اجتماع في طهران، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية: "لا يجب السماح للأجانب بالتأثير سلباً على التعاون الاقتصادي بين إيران والعراق".



اتخذ رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خطوة لإخضاع المعابر الحدودية في إقليم كردستان والعديد من حقول النفط للسيطرة الاتحادية في محاولة للحد من التهريب.

كما كثفت بغداد جهودها لنزع سلاح الجماعات الشيعية المسلحة الموالية لطهران.

ولطالما شكل العراق وإقليم كردستان ممرات عبور للنفط المتجه إلى إيران.

وقد أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحركات الحكومة العراقية على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال".

تتهم واشنطن طهران باستخدام العراق للتهرب من العقوبات، وقد سبق لها أن فرضت عقوبات على أفراد وشركات عراقية بسبب خلط النفط العراقي والإيراني.

في أعقاب الحملة العراقية، نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية وثيقة استخباراتية تكشف عن طرق عبر منطقة كردستان الشمالية كانت تستخدم لنقل النفط بالشاحنات إلى إيران.

وبحسب الوثيقة، تم مزجه هناك مع النفط الخام الإيراني وتصديره إلى أفغانستان للاستهلاك المحلي.

فرض الجيش الأمريكي حصاراً على الموانئ الإيرانية رداً على القيود التي فرضتها إيران على الشحن عبر مضيق هرمز، مما أدى إلى تقليص صادرات النفط الإيرانية بشكل أكبر.

قامت إيران بفرض حصار على الممر المائي الاستراتيجي خلال حرب الشرق الأوسط، مما أدى إلى تعطيل صادرات النفط والغاز بشكل خطير وارتفاع الأسعار بشكل كبير.

تتشارك إيران والعراق، وهما دولتان ذات أغلبية شيعية، حدوداً تمتد لأكثر من 1400 كيلومتر (850 ميلاً)، مع وجود ثمانية معابر رسمية على الأقل.