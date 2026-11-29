أُغلقت مراكز الاقتراع في جميع أنحاء الجزائر، مساء السبت، وبدأت عملية فرز الأصوات في انتخابات المجالس البلدية والإقليمية، وسط مشاركة نحو 24.24 مليون ناخب مؤهل للتصويت.

وأعلنت الخدمة الصحفية الجزائرية الرسمية إغلاق مراكز الاقتراع في الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي، بعد تمديد التصويت لمدة ساعة إضافية، بناءً على قرار الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، لمنح الناخبين مزيدًا من الوقت للإدلاء بأصواتهم.

وقال المكتب الصحفي إن عملية فرز الأصوات بدأت فور إغلاق المراكز، بحضور ممثلين عن المرشحين المشاركين في الانتخابات.

وكان رئيس الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، سعد عروس، قد قرر تمديد التصويت من الساعة السابعة إلى الثامنة مساءً، استجابة لطلبات منسقي الانتخابات في المحافظات.

وفي وقت سابق، أعلن عروس أن نسبة المشاركة بلغت 21.90% في انتخابات المجالس البلدية، و20.91% في انتخابات المجالس الإقليمية، حتى الساعة الرابعة عصرًا بالتوقيت المحلي.

وكانت مراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها في الساعة الثامنة صباحًا، فيما بدأ التصويت المبكر يوم الأربعاء للناخبين الرحل في المناطق الصحراوية وعدد من المحافظات الداخلية.

وتشمل الانتخابات 69 ولاية و1541 بلدية، ويتنافس خلالها 6052 قائمة انتخابية، بينها 428 قائمة للمجالس الإقليمية و5624 قائمة للمجالس البلدية.

وتجرى الانتخابات وفق نظام القائمة المفتوحة، الذي يتيح للناخبين اختيار مرشحيهم المفضلين من داخل القوائم الانتخابية.

وتعد هذه الانتخابات المحلية الثانية التي تشهدها الجزائر في عهد الرئيس عبد المجيد تبون، بعد انتخابات نوفمبر 2021.