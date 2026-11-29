كشف الإعلامي محمد فارس عن تواجد وليد سليمان، نجم الأهلي السابق، محللًا للمباراة المرتقبة بين الفريق الأحمر وأول أغسطس الأنجولي، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عبر شبكة قنوات beIN Sports.

الأهلي

وأعرب محمد فارس عن دعمه لوليد سليمان، مشيدًا بمواقفه خلال مسيرته وعلاقته بالنادي الأهلي، مؤكدًا تقديره الكبير لحبه للنادي وجماهيره.

وكتب محمد فارس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الكابتن وليد سليمان سيتواجد كمحلل في قناة beIN Sports لمباراة الأهلي وأول أغسطس الأنجولي».

وأضاف: «أنا بحب كابتن وليد جدًا وهفضل داعم له في كل خطوة، لإنه له موقفين في علاقته بالأهلي هما اختبار حقيقي تحت ضغوط مغريات وامتيازات كان صعب جدًا رفضها.. الراجل ده من أول ما بدأ حكايته مع الأهلي بإنه عمل كل حاجة عشان يكون موجود فيه لآخر يوم له جوا الأهلي، وهو صادق جدًا جدًا في حبه للأهلي وجمهوره».

ويأتي ذلك بالتزامن مع استعداد الأهلي لخوض مواجهة أول أغسطس الأنجولي، في افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتشهد المباراة بداية مرحلة فنية جديدة داخل القلعة الحمراء، بعدما كلفت إدارة الأهلي سامي قمصان بتولي القيادة الفنية للفريق، خلفًا للمدرب المغربي الحسين عموتة، الذي رحل عن منصبه عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره أول أغسطس الأنجولي غدًا الأحد، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويطمح الأهلي إلى تحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة الأفريقية، ومنح الفريق دفعة معنوية مع بداية المرحلة الجديدة تحت قيادة سامي قمصان.