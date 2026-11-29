قال إياد الموسمي، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من عدن، إن تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات دولية، بينها جهات معنية بالشؤون الإنسانية والهجرة، تصف الوضع في محافظة تعز بأنه بالغ الصعوبة، في ظل معاناة المواطنين من نقص الغذاء والدواء، وتراجع القدرة التشغيلية للمستشفيات بسبب ضعف البنية التحتية ونقص المستلزمات والتجهيزات الطبية.

وأضاف الموسمي، خلال رسالة لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن المستشفيات والمراكز الصحية تواجه صعوبات في استيعاب الاحتياجات المتزايدة للسكان، في ظل عدم تمكن المساعدات الإنسانية من الوصول بصورة كافية إلى المدينة، نتيجة الحصار المفروض عليها منذ أكثر من 3 أشهر.

وأوضح أن التصعيد العسكري متواصل على الصعيد الميداني، مع استمرار الغارات الجوية التي تستهدف مواقع وتحركات الحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية، من بينها صنعاء وعمران وصعدة والجوف والضالع ولحج، مشيرًا إلى أن جبهتي تعز والأروض والمستراح تشهدان مواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين، إلى جانب تحركات وتعزيزات عسكرية في بعض المناطق، وسط استمرار العمليات الجوية التي تستهدف تلك التحركات، وفق الرواية الحكومية.

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية» إلى استمرار التوترات في جبهات لحج، مع تسجيل تحركات ومواجهات في محاور المقاطرة وكرش وطور الباحة.