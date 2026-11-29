تتجه أنظار جماهير النادي الأهلي إلى المواجهة المرتقبة أمام أول أغسطس الأنجولي المقرر إقامتها مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2026-2027 في مباراة تحمل أهمية خاصة باعتبارها الظهور الأول للفريق تحت قيادة سامي قمصان المدير الفني المؤقت عقب رحيل المدرب المغربي الحسين عموتة.

ويدخل الأهلي المواجهة بحثا عن بداية قوية تعيد الهدوء إلى القلعة الحمراء بعدما تعرض الفريق لخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد في بطولة الدوري الممتاز وهي النتيجة التي أعقبتها تغييرات على مستوى الجهاز الفني، ليتولى سامي قمصان المسؤولية في مرحلة تحتاج إلى إعادة ترتيب الأوراق واستعادة ثقة اللاعبين والجماهير.

سامي قمصان أمام أول اختبار حقيقي

تضع المباراة سامي قمصان أمام تحدي مهم خاصة أن جماهير الأهلي تنتظر ظهور الفريق بصورة مختلفة واستعادة الأداء الذي اعتادت عليه في المنافسات المحلية والقارية.

ويعتمد قمصان على معرفته الجيدة بأجواء النادي وإمكانات لاعبيه في محاولة لإعادة الانضباط الفني والتوازن بين الدفاع والهجوم مع التركيز على تصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال المواجهات الأخيرة.

وأكد المدير الفني المؤقت خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أن أول أغسطس فريق قوي ومنظم ويمتلك عناصر مميزة في مختلف المراكز مشددا على ثقته في لاعبي الأهلي وقدرتهم على تحقيق نتيجة إيجابية وأن شخصية الأهلي تظل كلمة السر في المنافسات الكبرى.

محمد الشناوي يراهن على شخصية الأهلي

من جانبه، أكد محمد الشناوي قائد الفريق جاهزية اللاعبين للمواجهة مشيرًا إلى أن الفريق يدرك أهمية المرحلة الحالية، وأن اللاعبين تعاهدوا على بذل أقصى جهد من أجل استعادة المستوى المعهود وإسعاد الجماهير الحمراء.

ويمثل دور الشناوي وعناصر الخبرة داخل الفريق أهمية كبيرة خلال هذه المرحلة سواء داخل الملعب أو في غرفة الملابس من أجل مساعدة الجهاز الفني على تجاوز آثار الفترة الماضية.

قائمة الأهلي.. ظهور وجوه جديدة وغيابات لافتة

وشهدت قائمة الأهلي لمواجهة أول أغسطس انضمام عمر سيد معوض وأقطاي عبد الله ومحمود صلاح، بينما غاب الثنائي المحترف سفيان بن جديدة ومنصف بقرار في اختيارات لافتة من الجهاز الفني قبل ضربة البداية الأفريقية.

ويأمل الجهاز الفني في الاستفادة من جميع العناصر المتاحة وتحقيق التوازن المطلوب بين أصحاب الخبرات والوجوه الشابة خلال مشوار البطولة.

مجموعة قوية وطموحات نحو اللقب

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية إلى جانب أول أغسطس الأنجولي والرجاء المغربي وأسكو دي كارا التوجولي وهي مجموعة تتطلب تركيزا كبيرا منذ الجولة الأولى خاصة أن المنافسة على بطاقتي التأهل لن تكون سهلة.

ويستهدف الأهلي حصد النقاط الثلاث في بداية مشواره مستفيدا من إقامة المباراة على استاد القاهرة ووسط جماهيره قبل خوض المواجهات المقبلة خارج الديار.

هل تكون بداية عهد قمصان نقطة التحول؟

لا تقتصر أهمية مواجهة أول أغسطس على النقاط الثلاث فقط، لكنها تمثل فرصة أمام سامي قمصان لإثبات قدرته على قيادة الفريق خلال المرحلة الحالية وإعادة الثقة إلى اللاعبين وفتح صفحة جديدة مع جماهير الأهلي.