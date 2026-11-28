انتقدت النجمة الإيطالية آسيا أرجنتو التحولات التي تشهدها صناعة السينما المعاصرة، معتبرة أن تدخل الاعتبارات التسويقية في العملية الإبداعية بات يحد من حرية المخرجين وقدرتهم على التجريب والمغامرة.



جاءت تصريحاتها خلال مشاركتها اليوم السبت 28 نوفمبر، في فعاليات الدورة الرابعة والأربعين من مهرجان تورينو السينمائي الدولي، بالتزامن مع اللقاء الصحفي الخاص بفيلم «الموت لا سيد له» (La muerte no tiene dueño)، للمخرج الفنزويلي خورخي تيلين أرماند، الذي يشارك في البرنامج الرسمي خارج المسابقة، بعد عرضه في قسم «نصف شهر المخرجين» بمهرجان كان السينمائي.



وترى الممثلة الإيطالية أن السعي إلى تقديم أفلام مكتملة ومثالية في بنائها قد يحرم السينما من عنصر المفاجأة، موضحة أن الأخطاء نفسها يمكن أن تقود إلى اكتشافات فنية جديدة، وأن الجمهور يتفاعل مع التناقضات الإنسانية لأنه يعرف أن الحياة بطبيعتها ليست مثالية.



وتقدم أرجنتو في الفيلم شخصية «كارو»، وهي امرأة تعود إلى فنزويلا بعد عشرين عامًا من الغياب لبيع مزرعة كاكاو ورثتها عن والدها، لكنها تكتشف أن العاملين السابقين استقروا في منزل العائلة ويرفضون مغادرته.

وأوضحت أرجنتو أنها فوجئت بحدة شخصيتها عندما شاهدت النسخة النهائية للفيلم، مشيرة إلى أن المعالجة الموسيقية ساهمت في إبراز جوانبها القاسية والمضطربة، ومنحت العمل أجواء تقترب من سينما الرعب.

ويتتبع الفيلم حياة مجموعة من الشخصيات في شرق أوكرانيا، حيث تؤدي الحرب إلى تمزيق الروابط الإنسانية والعائلية، ومن بينها شقيقان يجدان نفسيهما على طرفين متعارضين من الصراع، في معالجة تتجاوز أخبار المعارك إلى أثرها العميق على مصائر الأفراد.



ومن المقرر أن تختتم عروض السبت المتأخرة بتقديم «الموت لا سيد له» بحضور آسيا أرجنتو ومخرجه، يعقبه لقاء مقرر مع جمهور المهرجان الإيطالي.