ودّعت قرية "شطانوف" التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، شابها الراحل "محمد"، أحد ضحايا حادث حريق شاحنة الطريق الدائري بمنطقة الوراق، والذي رحل في مقتبل العمر تاركاً خلفه أسرة مكلومة وحلماً لم يكتمل.

واستعادت والدة "محمد" تفاصيل الساعات الأخيرة قبل وقوع الحادث المأساوي، مؤكدة أن نجلها تواصل معها هاتفياً قبل الحادث بنصف ساعة فقط ليطمئنها على عودته إلى المنزل، قائلاً: "أنا جاي في الطريق يا أمي"، إلا أن القدر لم يمهله للوصول، لتتحول رحلة العودة إلى فاجعة أليمة.

​وأوضحت الأم المكلومة أن ابنها الراحل كان السند الوحيد والعائل الرئيسي للأسرة، حيث كان يتولى الإنفاق عليها وعلى شقيقه، مضيفة بحسرة: "محمد كان شايل البيت كله، وملناش حد بعده في الدنيا".

​وأشارت والدة الضحية إلى أنه كان يستعد لبدء حياة جديدة، حيث انتهى بالفعل من تجهيز شقة الزوجية وكان يحلم بيوم زفافه، لكن الحادث الأليم أنهى حياته وحرمه من تحقيق حلمه، مختتمة حديثها بصدمة: "لحد دلوقتي مش مصدقة إنه مات ومش راجع تاني".