كشفت مصادر خاصة لموقع «صدى البلد» عن ترشيح الفنان أمير صلاح الدين لتقديم شخصية الفنان الكبير محمد منير، ضمن أحداث فيلم سينمائي جديد يتناول السيرة الذاتية للكينج، ويرصد أبرز المحطات الفنية والإنسانية في حياته، بداية من نشأته في النوبة وحتى وصوله إلى مكانة استثنائية في عالم الغناء العربي.

يأتي ترشيح أمير صلاح الدين لتجسيد شخصية محمد منير بالتزامن مع التحركات الجارية لتنفيذ مشروع سينمائي يستعرض رحلة حياة الفنان الكبير، بعد الإعلان عن حصول لجنة الأفلام في المدينة الإعلامية بقطر على حقوق تحويل قصة حياته إلى فيلم سيرة ذاتية، وذلك خلال فعاليات أيام الدوحة للصناعة السينمائية.

ومن المنتظر أن يتناول الفيلم جوانب مختلفة من حياة محمد منير، ويسلط الضوء على رحلته التي لم تكن تقليدية، سواء على المستوى الشخصي أو الفني، خاصة أنه استطاع أن يصنع لنفسه لونًا غنائيًا مختلفًا، جمع من خلاله بين التراث النوبي والموسيقى الحديثة، ليصبح واحدًا من أبرز الأصوات التي تركت بصمة خاصة في تاريخ الأغنية العربية.

تفاصيل فيلم السيرة الذاتية لمحمد منير

ومن المقرر أن يرصد العمل رحلة محمد منير منذ طفولته ونشأته في إحدى القرى النوبية بجنوب مصر، مرورًا بالظروف التي دفعت أسرته إلى الانتقال للقاهرة عقب تهجير القرية بسبب بناء السد العالي، وصولًا إلى بداية مشواره الفني والنجاحات التي حققها على مدار سنوات طويلة.

ويتطرق الفيلم إلى التحديات التي واجهت منير في بداية طريقه، وكيف استطاع تجاوز الصعوبات وتقديم تجربة موسيقية مختلفة عن السائد في ذلك الوقت، وصولًا إلى تحقيق جماهيرية واسعة داخل مصر وخارجها، مع الكشف عن عدد من التفاصيل والحكايات التي لم يتطرق إليها من قبل.

ولا يقتصر المشروع على تقديم فيلم سينمائي فقط، إذ تتضمن الخطة أيضًا تنفيذ فيلم وثائقي يرصد كواليس صناعة العمل، من خلال مجموعة من اللقاءات مع محمد منير نفسه، إلى جانب عدد من الأشخاص الذين عاصروه وعملوا معه خلال رحلته الفنية، فضلًا عن توثيق مراحل تطوير الفيلم والتحضير له والإنتاج.

مشروع الفيلم في مراحله الأولى

وحسب التفاصيل المعلنة، لا يزال المشروع في مراحله التحضيرية الأولى، حيث بدأ القائمون عليه البحث عن الفنان المناسب لتجسيد شخصية محمد منير، بما يتناسب مع طبيعة الشخصية وتفاصيلها الفنية والإنسانية، ويستطيع نقل ملامح رحلته إلى الشاشة بصورة تعكس تأثيره ومكانته.

ويظل ترشيح أمير صلاح الدين خطوة لافتة في المشروع، في انتظار حسم الاختيار النهائي والإعلان عن باقي فريق العمل، إلى جانب تفاصيل المخرج والسيناريو وموعد بدء التصوير، خاصة أن تقديم شخصية بحجم محمد منير يتطلب استعدادًا فنيًا كبيرًا، نظرًا لما تتمتع به من خصوصية وحضور استثنائي لدى الجمهور.

محمد منير.. مسيرة فنية امتدت لنحو خمسة عقود

ويتمتع محمد منير بتاريخ فني طويل يمتد لما يقرب من خمسة عقود، حيث استطاع منذ انطلاقته أن يقدم تجربة غنائية متفردة، وكان ألبوم «شبابيك» الذي طرحه عام 1981 من أبرز المحطات التي ساهمت في تشكيل هويته الموسيقية، بعدما قدم من خلاله مزيجًا مختلفًا من الموسيقى النوبية والبوب العربي والجاز والبلوز والريجي.

وتميز الكينج على مدار مشواره بقدرته على تطوير موسيقاه والحفاظ في الوقت نفسه على جذوره النوبية، وهو ما جعله حالة فنية خاصة، لا تشبه غيرها، كما ارتبطت أغنياته بالعديد من القضايا الإنسانية والاجتماعية والوطنية، ونجح في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة من مختلف الأجيال.

ولم تقتصر مسيرة محمد منير على الغناء فقط، بل خاض تجارب سينمائية متعددة، وشارك في نحو 20 عملًا فنيًا، من بينها أعمال مهمة مع المخرج الراحل يوسف شاهين، أبرزها «حدوتة مصرية» و«المصير»، ليقدم من خلالها جانبًا آخر من موهبته الفنية.

ومن المنتظر أن يمثل الفيلم الجديد فرصة لاستعادة أبرز محطات حياة محمد منير، والكشف عن تفاصيل رحلته من النوبة إلى النجومية، في تجربة سينمائية تسعى إلى توثيق مسيرة أحد أهم رموز الغناء في مصر والعالم العربي.