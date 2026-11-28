عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عددًا من الاجتماعات مع صناديق الاستثمار وكُبرى مؤسسات القطاع الخاص لاستعراض تطورات أداء الاقتصاد المصري ومناقشة فرص التعاون المشترك في ختام زيارته للعاصمة البريطانية «لندن» أمس والتي استمرّت ٤٨ ساعة .

والتقى وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، 17 صندوقًا استثماريًا أجنبيًا من كُبرى صناديق الاستثمار الأجنبية المستثمرة في السوق المصرية، حيث تناول اللقاء تطورات الاقتصاد المصري الذي يحقق معدلات نمو متزايدة في الفترة الأخيرة واستطاع الوصول إلى 5.1% في العام المالي الماضي، رغم التوترات الإقليمية وعدم اليقين الذي يحيط بالاقتصاد العالمي.

معدلات النمو

واستعرض الدكتور أحمد رستم، معدلات النمو في الربع الأول من العام المالي الجاري والتي بلغت 4.9% وشهدت استمرار نمو قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والزراعة، لافتًا إلى أن الدولة تستهدف التحول إلى نموذج نمو يركز على القطاعات القابلة للتبادل التجاري، مع التركيز على زيادة الإنتاجية والاستثمار إلى جانب تطوير القطاعات الخدمية.

وتناول وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، محاور البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي المقرر تنفيذه للثلاث سنوات المقبلة، ويعمل على تحقيق محاور رئيسية من بينها تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي والقدرة على الصمود؛ وتمكين القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في النمو والإنتاجية؛ وتحسين جودة الحياة من خلال توفير فرص عمل لائقة، ودخول مناسبة، وخدمات عامة أفضل.

وأكدت صناديق الاستثمار المشاركة في اللقاء اهتمامهم الكبير بالسوق المصرية خاصة في ظل إجراءات تمكين القطاع الخاص والطروحات المتتالية في سوق رأس المال من بينها بنك القاهرة وشركة مصر لتأمينات الحياة.

في سياق متصل بحث وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سبل تعزيز التعاون المشترك مع شركة Gridworks المتخصصة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية بقطاع الطاقة المتجددة في قارة أفريقيا، حيث شهد اللقاء استعراض آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية، ودعا الوزير إلى مشاركة الشركة في تنفيذ المشروعات المقرر تنفيذها في إطار الآلية المقرر تنفيذها بما يعزز مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية بدون تحميل موازنة الدولة أية أعباء إضافية.

وعقد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لقاءً مع شبكة سي جي تي إن الصينية حيث استعرض تطورات الاقتصاد المصري، وكذلك تطور العلاقات المصرية الصينية التي تشهد زخمًا متزايدًا في ضوء التقارب بين رؤى البلدين والزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين بما يفتح المزيد من أوجه التقارب على مختلف الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.