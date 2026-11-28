بحث الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ، مع ليزلي ماسدورب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية (BII)، سبل تعزيز التعاون وزيادة استثمارات المؤسسة في السوق المصرية.

جاء ذلك خلال مشاركته، في جلسة حوارية نظمتها جمعية دراسات الشرق الأوسط (SOMES) بكلية نيو كوليدج (New College) في جامعة أكسفورد في إطار جولته الرسمية بالمملكة المتحدة.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن مصر انتقلت بنجاح من مرحلة تحقيق الاستقرار إلى مرحلة التحول الاقتصادي الشامل، مشيرًا إلى تعافي الاقتصاد المصري وتحقيقه معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025 / 2026، مقارنة بنحو 4.4% في العام السابق.

ولفت الوزير إلى التحسن الملحوظ في جودة النمو الاقتصادي؛ إذ سجلت الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا بنسبة 9% لتتصدر قائمة القطاعات المساهمة في النمو، فيما أسهمت قطاعات الصناعة والتجارة والاتصالات مجتمعة بنحو 48% من إجمالي النمو، مما يعكس قوة وتنامي أداء الاقتصاد الحقيقي.

واستعرض الوزير ملامح «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027–2030»، الذي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسة، ويستهدف خمسة قطاعات ذات أولوية، هي: الزراعة، والصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة، والطاقة؛ موضحًا أن هذه القطاعات تسهم حاليًا بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، و50% من النمو الحقيقي، وتوفر 40% من إجمالي فرص العمل.

وحول ملف ريادة الأعمال، شدد وزير التخطيط على أن دور الدولة يتمثل في خفض تكلفة تأسيس الشركات وتسهيل توسع أنشطتها، لا منافستها.

وأوضح أنه في الاقتصادات الناشئة، ينبغي للدولة أن تقود الاستثمار في المجالات التي لم تصل إليها الأسواق بعد، وتهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية للمجالات التي يستطيع القطاع الخاص قيادتها، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تستهدف فتح المجال أمام رءوس الأموال الخاصة للبناء على ما تحقق من إنجازات.

وعلى صعيد التنمية المحلية، تطرق الدكتور أحمد رستم إلى جهود تنمية المحافظات، مستعرضًا المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تستهدف تطوير أكثر من 4,500 قرية، وتحسين جودة الحياة لأكثر من 60 مليون مواطن، أي ما يتجاوز نصف سكان مصر.

واختتم الوزير حديثه في أكسفورد بالتأكيد على أن الاستقرار الاقتصادي يمثل نقطة انطلاق لا غاية في حد ذاتها، وأن القطاع الخاص والشباب هما المحرك الرئيس للنمو، داعيًا جامعة أكسفورد إلى تعزيز التعاون البحثي مع الوزارة لمتابعة وتقييم تنفيذ مستهدفات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.

في سياق متصل، وخلال اجتماعه مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية، أعرب الدكتور أحمد رستم عن تقدير الدولة المصرية للشراكة التاريخية الممتدة مع المؤسسة، وتطلعها لتعميق التعاون وتنسيق الرؤى، واستكشاف آفاق استثمارية جديدة في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني.

واستعرض الوزير خلال اللقاء «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية» (IFGF)، الجاري تطويرها بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي، والتي تهدف إلى الحد من مخاطر الاستثمار، وجذب رءوس الأموال الخاصة، وتوفير تمويل طويل الأجل بالعملة المحلية لمشروعات البنية التحتية ذات الأولوية، مؤكدًا أن تطبيق هذه الآلية في مصر يمثل خطوة أولى نحو التوسع في أدوات مالية مبتكرة تقلل من مخاطر تمويل المشروعات التنموية.

من جهة أخري اجتمع رستم بجمعية الطلاب المصريين بأكسفورد وذلك بحضور أكثر 20 طالبا من مختلف التخصصات في الطب والهندسة الطبية والهندسة الكهربائية والتمويل كما حضر بعض الطلاب الدارسين من بعض الدول العربية ومنها ليبيا والمملكة العربية السعودية.

وعرض الوزير خلال لقائه بالطلاب رؤية الدولة المصرية لتطوير الاقتصاد وتمكين الشباب والحرص على التواصل مع العقول النابغة في الخارج ، وما تقوم به الدولة من جهود لتحفيز ريادة الأعمال من خلال اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، داعيًا الطلاب القائمين على بعض مشروعات ريادة الأعمال للتواصل مع الوزراء المعينين لدعم جهودهم ومساندتهم.