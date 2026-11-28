يستعد تطبيق واتساب لإطلاق تحديث جديد لواجهة المستخدم على هواتف آيفون، يتضمن تغييرات بصرية تهدف إلى جعل التصميم أكثر بساطة وتنظيما، من خلال إعادة تصميم شريط التنقل السفلي والاستغناء عن النصوص الموجودة أسفل الأيقونات، في خطوة توفر مساحة إضافية للشاشة وتمنح التطبيق مظهرا أكثر انسيابية.

ووفقا للتفاصيل المتاحة، ظهرت الميزة الجديدة في الإصدار التجريبي من واتساب لنظام iOS، الذي يحمل الرقم 26.46.10.71، والمتاح حاليا عبر برنامج TestFlight التابع لشركة آبل.

واتساب يتخلى عن أسماء الأقسام أسفل الأيقونات



يحافظ التصميم الجديد على أيقونات التنقل الخمس الرئيسية، الخاصة بأقسام التحديثات والمكالمات وجهات الاتصال والمحادثات والحساب الشخصي، لكنه يزيل التسميات النصية التي كانت تظهر أسفل كل أيقونة.

ومن شأن هذا التغيير تقليص المساحة التي يشغلها شريط التنقل السفلي، ما يتيح مساحة أكبر لعرض محتوى المحادثات وبقية عناصر التطبيق، إلى جانب تحسين المظهر العام للواجهة وجعلها أقل ازدحاما، خصوصا على هواتف آيفون ذات الشاشات الصغيرة.

ولا يمثل التحديث إعادة تصميم كاملة لشريط التنقل، إذ سبق أن حصل واتساب على تصميم الزجاج السائل من أبل خلال العام الجاري، والذي أضاف مظهرا زجاجيا شفافا وعائما يتفاعل بصريا مع المحتوى الموجود خلفه.

ويأتي التعديل الجديد استكمالا لهذا التصميم، مع الإبقاء على المظهر الزجاجي وترتيب الأيقونات الحالي دون تغيير، والاكتفاء بإزالة النصوص المصاحبة لها، بما يحافظ على سهولة الاستخدام وعدم إرباك المستخدمين المعتادين على الواجهة الحالية.

واتساب يتخلى عن أسماء الأقسام أسفل الأيقونات

تصميم أكثر تطورا على أندرويد



بالتوازي مع تحديث آيفون، يختبر واتساب تغييرات مشابهة على نظام أندرويد، لكنها تتضمن تعديلات أوسع نطاقا.

ففي وقت سابق من الشهر الجاري، بدأت الشركة طرح شريط تنقل عائم يتقلص تلقائيا إلى شكل كبسولة صغيرة عند التمرير إلى أسفل الشاشة، ثم يعود إلى حجمه الكامل عند التمرير إلى أعلى.

ويتضمن التصميم أيضا إزالة أسماء الأقسام، وإضافة إطار دائري حول الأيقونة المحددة، إلى جانب ألوان تمييز تتغير وفقا لمظهر التطبيق، وتأثير بصري تدريجي يجعل الشريط أكثر اندماجا مع الواجهة.

وبذلك يبدو أن إصدار آيفون سيحصل على نسخة أكثر بساطة وهدوءا من التغيير، إذ يركز حاليا على إزالة التسميات النصية دون إضافة خاصية التقلص الديناميكي أثناء التمرير.

ولا يزال التصميم الجديد متاحا لعدد محدود من مستخدمي النسخة التجريبية، مع التوسع تدريجيا ليشمل المزيد من الحسابات خلال الأسابيع المقبلة.