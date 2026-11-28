عاد الفنان أحمد السقا الى منزله بعد تعافيه من الإصابة التى ألمت به فى قدمه وذلك بعد إجراء عملية جراحية داخل إحدى المستشفيات.

ويعود أحمد السقا إلى تصوير مسلسله “كتف فى كتف” الذى ينافس به فى السباق الرمضاني المقبل وذلك بعد تعافيه تماما من الإصابة.

مسلسل كتف فى كتف

ويقدم أحمد السقا فى رمضان المقبل مسلسل كتف في كتف، ويشاركه البطولة أحمد غزي وسيد رجب و جنا الأشقر و محمد عبده من تأليف مهاب طارق وإخراج شادي عبد السلام إنتاج صباح إخوان ويتكون من 15 حلقة فقط.

فيلم «خلي بالك من نفسك»

وشارك أحمد السقا مؤخرا فى فيلم «خلي بالك من نفسك»، بطولة أحمد السقا وياسمين عبدالعزيز.

أبطال فيلم «خلي بالك من نفسك»

ويشارك في بطولة الفيلم لبلبة ومحمد رضوان وميشيل ميلاد، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، وهو من إنتاج سينرجي فيلم للمنتج تامر مرسي، وتأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني.