خضع الفنان أحمد السقا إلى عملية جراحية فى قدمه داخل أحد المستشفيات بعد تعرضه إلى أزمة صحية جديدة.

ويقدم أحمد السقا فى رمضان المقبل مسلسل كتف في كتف، ويشاركه البطولة أحمد غزي وسيد رجب و جنا الاشقر و محمد عبده من تأليف مهاب طارق وإخراج شادي عبد السلام إنتاج شركة صباح إخوان ويتكون من 15 حلقة فقط.

فيلم «خلي بالك من نفسك»

وشارك أحمد السقا مؤخرا فى فيلم «خلي بالك من نفسك»، بطولة أحمد السقا وياسمين عبدالعزيز.

أبطال فيلم «خلي بالك من نفسك»

ويشارك في بطولة الفيلم لبلبة ومحمد رضوان وميشيل ميلاد، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، وهو من إنتاج سينرجي فيلم للمنتج تامر مرسي، وتأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني.