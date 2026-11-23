لفتت جوري بكر الأنظار بإطلالة مختلفة اعتمدت فيها على مزيج من اللونين الذهبي والأسود، في تنسيق جمع بين الطابع الكلاسيكي واللمسات الجريئة، مع اختيار قطع ملابس أبرزت تفاصيل اللوك بشكل لافت.

جوري بكر بإطلالة جريئة جمعت بين الذهبي والأسود..

وظهرت جوري بكر ببلوزة قصيرة بألوان ذهبية وبيج، مزينة بنقوش وتفاصيل سوداء عند منطقة الصدر، مع تصميم محدد عند الخصر وأكمام قصيرة، ما منح القطعة طابعا مميزا وجعلها محور الإطلالة.

ويعد اللون الذهبي من الاختيارات التي تضيف لمسة لافتة إلى الملابس، ويمكن تنسيقه مع الأسود للحصول على إطلالة أكثر قوة وأناقة، سواء في المناسبات المسائية أو عند اختيار لوك مختلف يعتمد على تفاصيل غير تقليدية.

ونسقت جورى البلوزة مع بنطلون أسود بطول أسفل الركبة، جاء بقصة ضيقة وخامة لامعة، ليحقق توازنا بين الجزء العلوي المليء بالتفاصيل والجزء السفلي الأكثر بساطة، وهو ما ساعد على إبراز التنسيق دون ازدحام بصري.

واختارت جوري بكر حذاء أسود بكعب رفيع ومدبب، يتماشى مع ألوان الإطلالة ويضيف لمسة أنيقة، كما اعتمدت إكسسوارات بسيطة، من بينها ساعة وأساور، لتكمل اللوك دون مبالغة.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت تسريحة شعر داكن منسدل، مع مكياج أبرز ملامح الوجه، خاصة العيون والشفاه، بما يتناسب مع الألوان القوية التي اختارتها في ملابسها.