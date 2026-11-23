نفت إدارة الكرة بـ النادي الأهلي ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن تخصيص مكافآت استثنائية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، حال تحقيق الفوز على بيراميدز، في المواجهة المقرر إقامتها مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وأكد مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد»، أن الأنباء المتداولة بشأن رصد مكافآت خاصة للفوز على بيراميدز لا أساس لها من الصحة، مشيرًا إلى أن المباراة تحظى بأهمية كبيرة في ظل الصراع على صدارة جدول الدوري، لكنها تظل مواجهة على ثلاث نقاط، يدرك اللاعبون والجهاز الفني مدى أهميتها في مشوار الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف المصدر أن لاعبي الأهلي يشعرون بالمسؤولية تجاه النادي وجماهيره، ويعرفون جيدًا حجم التطلعات المنتظرة منهم في مباراة قوية بحجم مواجهة بيراميدز، مؤكدًا أن الحديث عن المكافآت المالية قبل اللقاء لا يتناسب مع طبيعة فريق اعتاد المنافسة على البطولات.

لائحة الأهلي تحدد مكافآت الإجادة

وأوضح المصدر أن لائحة الفريق الأول لكرة القدم تتضمن بنودًا واضحة بشأن الامتيازات المالية والمكافآت، وتمنح مدير الكرة صلاحيات تتعلق بصرف مكافآت الإجادة والمكافآت الاستثنائية، مع إمكانية التقدم بطلب رسمي إلى المشرف العام على قطاع الكرة لاعتماد أي مكافأة إضافية عند الحاجة.

وأشار إلى أن هذا الأمر يمكن بحثه عقب المباراة، حال تحقيق الفوز، وفقًا للإجراءات والضوابط المعمول بها داخل قطاع الكرة، مؤكدًا أن إدارة الأهلي لا تتأخر عن مساندة الفريق وتوفير الدعم اللازم له.

الفوز يفتح ملف المكافآت المجمدة

وكشف المصدر أن تحقيق الفوز على بيراميدز سيترتب عليه رفع قرار تجميد المكافآت السابقة ونسب اللاعبين، والإفراج عن المستحقات التي تقرر إيقاف صرفها خلال الفترة الماضية، مع استمرار حصول اللاعبين على رواتبهم الشهرية بصورة طبيعية.

وشدد على أن استئناف صرف المكافآت والمستحقات المالية المجمدة يرتبط بتحقيق الفوز في مواجهة بيراميدز، وفقًا للقرار السابق داخل النادي.