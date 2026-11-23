تبدو المواجهة المرتقبة الليلة بين الأهلي وبيراميدز في الجولة التاسعة من الدوري الممتاز مختلفة تماما عن آخر صدام جمع الفريقين في الموسم الماضي ليس فقط بسبب اختلاف الظروف والحسابات داخل جدول الترتيب وإنما نتيجة التغييرات الواسعة التي طرأت على تشكيل الفريقين وأجهزتهما الفنية لتصبح قمة استاد القاهرة اختبارا جديدا لمدربين جديدين ومجموعة من اللاعبين الذين يستعدون لخوض أول مواجهة لهم أمام المنافس بقميص فريقهم الحالي.

وتتجه الأنظار إلى استاد القاهرة الدولي في الثامنة مساء الإثنين حيث يلتقي الأهلي وبيراميدز في مواجهة تجمع متصدر الدوري بملاحقه المباشر وسط ترقب جماهيري كبير لمباراة قد يكون لها تأثير مباشر على شكل المنافسة على اللقب خلال الجولات المقبلة.

ويدخل بيراميدز المواجهة متربعا على قمة جدول الترتيب برصيد 24 نقطة بعدما حقق العلامة الكاملة بالفوز في مبارياته الثماني الأولى بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 20 نقطة جمعها من ستة انتصارات وتعادلين ليصبح مطالبا بتحقيق الفوز من أجل تقليص الفارق مع منافسه إلى نقطة واحدة.

لكن بعيدا عن صراع النقاط تحمل المباراة ملامح مختلفة تماما عن المواجهة الأخيرة بين الفريقين في 27 أبريل الماضي عندما نجح بيراميدز في تحقيق انتصار كبير على الأهلي بثلاثة أهداف دون رد في مباراة شهدت تألق الكونغولي فيستون ماييلي بتسجيله هدفين بينما أضاف كريم حافظ الهدف الثالث من ركلة جزاء.

ومنذ ذلك اللقاء تغيرت خريطة الفريقين بصورة واضحة بداية من مقاعد القيادة الفنية مرورا بالأسماء التي غادرت ووصلت خلال فترة الانتقالات الصيفية وصولا إلى ظهور عناصر جديدة قد تلعب دورا مؤثرا في تحديد هوية الفائز بقمة الإثنين.

مدربان جديدان.. مواجهة مختلفة على الخطوط الفنية

يمثل التغيير الفني أبرز ملامح الاختلاف بين المواجهتين بعدما قرر الأهلي وبيراميدز الاستعانة بمديرين فنيين جديدين عقب نهاية الموسم الماضي لتتحول القمة المقبلة إلى اختبار مباشر لأفكار فنية لم تكن موجودة خلال مواجهة أبريل.

فعلى مستوى بيراميدز رحل الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش عن القيادة الفنية ليتولى الجنوب أفريقي رولاني موكوينا المهمة ويبدأ تجربة جديدة مع الفريق السماوي نجح خلالها في تقديم انطلاقة قوية على مستوى النتائج والأداء انعكست على تصدر الفريق جدول الدوري بالعلامة الكاملة.

وفي المقابل يدخل الأهلي المواجهة تحت قيادة المغربي الحسين عموتة الذي تولى المسؤولية خلفا للمدير الفني السابق ييس توروب ليبدأ مرحلة جديدة داخل القلعة الحمراء وسط تطلعات جماهيرية كبيرة لاستعادة السيطرة على المنافسة المحلية.

الأهلي الأكثر تغييرا.. صفقات جديدة ووجوه تعود من جديد

على مستوى قائمة اللاعبين يبدو الأهلي الأكثر تأثرا بالتغييرات التي شهدتها فترة الانتقالات الصيفية بعدما غادر عدد من العناصر التي شاركت في المواجهة الأخيرة أمام بيراميدز مقابل التعاقد مع أسماء جديدة وعودة لاعبين سبق لهم خوض تجارب خارج النادي.

وكان محمود تريزيجيه من أبرز الراحلين عن الأهلي بعدما انتقل إلى الرياض السعودي بينما غادر محمد شريف إلى الزوراء العراقي على سبيل الإعارة في خطوة أنهت وجود أحد العناصر الهجومية التي شاركت في مواجهة الفريقين خلال الموسم الماضي.

كما فقد الأهلي خدمات المالي أليو ديانج الذي انتقل إلى فالنسيا الإسباني عقب انتهاء عقده إلى جانب التونسي محمد علي بن رمضان الذي خاض تجربة جديدة مع الشمال القطري.

وتبرز أسماء الجزائري منصف بقرار والمغربي سفيان بنجديدة ضمن الوجوه التي تنتظر الظهور أمام بيراميدز إلى جانب لاعب الوسط الشاب علي محمود حيث يتطلع الثلاثي إلى ترك بصمة في واحدة من أهم مباريات الموسم.

بيراميدز يحافظ على قوامه.. ورحيل ماييلي أبرز الخسائر

على الجانب الآخر يبدو بيراميدز أكثر استقرارا على مستوى قائمته مقارنة بالأهلي بعدما احتفظ بجزء كبير من العناصر التي شاركت في مواجهة أبريل الماضي وهو ما يمنح موكوينا فرصة للاستفادة من الانسجام الموجود بين عدد من اللاعبين رغم التغييرات التي شهدها الفريق خلال الصيف.

ويأتي رحيل الكونغولي فيستون ماييلي في مقدمة التغييرات المؤثرة داخل صفوف الفريق السماوي بعدما كان أحد أبرز نجوم مواجهة الأهلي الأخيرة وسجل هدفين في الانتصار بثلاثية نظيفة.

كما شهدت قائمة الفريق رحيل الظهير الأيسر محمد حمدي الذي عاد إلى إنبي عقب انتهاء إعارته بعدما شارك في المباراة الأخيرة أمام الأهلي ليكون من بين الأسماء التي لن تتكرر في المواجهة المقبلة.

وفي المقابل ضم الفريق السماوي مجموعة من الأسماء الجديدة التي قد تشارك للمرة الأولى أمام الأهلي يتقدمها أحمد عبدالقادر لاعب الأهلي السابق الذي انتقل إلى بيراميدز قادما من الكرمة العراقي.

كما يبرز اسم الجزائري أحمد نذير بن بوعلي ضمن الصفقات الجديدة رغم وجود شكوك حول مدى جاهزيته للمباراة إلى جانب المدافع الشاب إياد العسقلاني الذي انضم إلى الفريق على سبيل الإعارة من روستوف الروسي والظهير خالد عوض القادم من طلائع الجيش.