وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة المستشار عصام فريد على إحالة تقريرين للجان النوعية إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء به من توصيات.

وتشمل التقارير المحالة، تقريرين للجنة الزراعة والري بشأن اقتراحين برغبة، الأول مقدم من النائبين وليد صلاح التمامي وأمير عبد الهادي الصديق، بشأن تغطية ترعة الشرقاوية بطول 500 متر أمام مدينتي السرو والزرقا بمحافظة دمياط.

أما التقرير الثاني، فيتناول الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبد الفتاح الشحات، بشأن إصلاح بدالات وآبار الري التي أنشأتها الدولة، وعدم تحصيل رسوم من الفلاحين مقابل استخدامها.

انطلاق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد والمالية العامة

وافتتح المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، أعمال الجلسة العامة للمجلس، لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس اللجنة، بعنوان «الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر».

وأكد تقرير اللجنة أن الدراسة تستهدف تقديم رؤية متكاملة لتطوير منظومة الإدارة الاقتصادية للدولة، من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، بما يسهم في الانتقال من سياسات التعامل مع الأزمات بعد وقوعها إلى بناء منظومة استباقية قادرة على التنبؤ بالتحديات الاقتصادية والمالية، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من تداعياتها.

وأوضح التقرير أن أحد أبرز التحديات التي تواجه الإدارة الاقتصادية يتمثل في تشتت قواعد البيانات بين الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وضعف التكامل بينها، الأمر الذي يستدعي إنشاء منظومة وطنية مترابطة لتبادل البيانات والمعلومات، بما يتيح بناء رؤية شاملة ودقيقة لمؤشرات الاقتصاد المصري، ويدعم كفاءة التخطيط وصنع القرار.

وأشار إلى أن الدراسة تتضمن مقترحات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بمعدلات التضخم، ورصد المخاطر المالية والاقتصادية، وتحليل تأثير تقلبات أسعار الصرف، إلى جانب تطوير إدارة الدين العام، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحسين منظومة التحصيل الضريبي، بما يعزز قدرة الدولة على إدارة مواردها بكفاءة أكبر.

كما تتناول الدراسة دور التقنيات الحديثة في تحسين مناخ الاستثمار، من خلال تحليل البيانات الاقتصادية وتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة، وتقييم القطاعات الأكثر قدرة على تحقيق النمو، بما يدعم توجيه الاستثمارات والموارد نحو الأنشطة ذات الأولوية للاقتصاد الوطني.

وتطرح الدراسة تطوير الإطار المؤسسي لإدارة وتحليل البيانات الاقتصادية، من خلال مقترحات لإنشاء مجلس للتوجيه الاقتصادي، ومكتب وطني للتحليلات، ووحدات متخصصة في توظيف الذكاء الاصطناعي، بما يحقق التكامل بين الجهات الحكومية، ويساعد على إعداد توقعات اقتصادية أكثر دقة.

واستعرض التقرير عددًا من التجارب الدولية الرائدة في استخدام الذكاء الاصطناعي لإدارة الاقتصاد والمالية العامة، مؤكدًا أهمية الاستفادة منها بما يتناسب مع طبيعة الاقتصاد المصري واحتياجاته وأولوياته، وصولًا إلى بناء نموذج وطني قادر على مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية.

وشددت الدراسة على أن الذكاء الاصطناعي لا يمثل بديلًا عن العنصر البشري أو صانع القرار، وإنما أداة استراتيجية مساندة تتيح تحليل المعلومات بدقة أكبر، وتقديم سيناريوهات متعددة تساعد المسؤولين على اتخاذ قرارات اقتصادية أكثر كفاءة، مع استمرار المسؤولية النهائية عن اتخاذ القرار في يد الإنسان.

وتأتي مناقشة الدراسة في إطار توجه مجلس الشيوخ نحو بحث آليات تطوير السياسات الاقتصادية وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في دعم الاقتصاد الوطني، ورفع قدرته على مواجهة الأزمات والتحديات المستقبلية.