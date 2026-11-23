أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اختيار دراسة حالة برنامج «تكافل وكرامة» بتقدير دولي رفيع المستوى ضمن قائمة الحالات المتميزة للدعوة السابعة لأفضل ممارسات الحد من الفقر على مستوى العالم في الصين.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال كلمتها بافتتاح المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية «حماية 2026»، أن هذا الاختيار يأتي تقديرًا للتجربة الرائدة للبرنامج، وما تميزت به من جودة التصميم والأثر، ونجاحها في الربط بين الحماية الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري.

وأضافت أن البرنامج نجح في ربط الدعم النقدي بالمشروطيات الصحية والتعليمية، ضمن مسار تنموي يستهدف كسر دائرة الفقر المتوارث وخفض معدلاته بصورة مستدامة.