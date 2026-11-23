شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، انطلاق فعاليات النسخة الأولى من المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية في مصر ٢٠٢٦، والذي تنظمه وزارتا التضامن الاجتماعي، والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت شعار 'الحماية الاجتماعية في عالم متغير"، بالعاصمة الجديدة.

ويحضر فعاليات المنتدى عدد من الوزراء والمحافظين، إلى جانب عدد من نواب البرلمان، والسفراء، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الهيئات العامة ورؤساء الجامعات.



ويقام المنتدى على مدار يومي 23 و 24 نوفمبر 2026، بمشاركة 400 شخصية من المسئولين وكبار الخبراء والعمل الأهلي، وممثلي الدول ذات التجارب الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، إلى جانب خبراء منظمات الأمم المتحدة، والبنك الدولي، وشركاء التنمية، والمؤسسات الدولية المعنية بهذا الملف.

كما يشارك في فعاليات المنتدى عدد من الشخصيات الدولية، من بينهم "جيان- لوكا رامبولا ديل تيندارو"، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، و الوليد فريد العتباني، المدير الإقليمي بالبنك الدولي المسؤول عن مصر واليمن وجيبوتي، و"هاوليانج شو"، وكيل الأمين العام والمدير المعاون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة.



وقبل انطلاق فعاليات المنتدى، حرص رئيس مجلس الوزراء على التقاط صورة تذكارية جماعية مع الوزراء الحضور، و ممثلي الهيئات الدولية وممثلي وكالات الأمم المتحدة والبنك الدولي.



وشهد رئيس مجلس الوزراء فعاليات الجلسة الافتتاحية للمنتدى، التي تضمنت استعراض محاور المنتدى وأهدافه وجلساته، كما تم عرض فيلم تسجيلي قصير تحت عنوان" التضامن كيان يبني إنسان".



وخلال كلمتها بفعاليات المنتدى، أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي تدشين تقرير الإطار الوطني للحماية الاجتماعية في جمهورية مصر العربية، مشيرة إلى أن ما نشهده اليوم ليس محطةً عابرة، بل هو الحصاد المستحق لأكثر من عقد من الإرادة السياسية الصادقة والرؤية المستنيرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ فقد سطّرت مصر تحولًا تاريخيًا فارقًا ارتقى بالحماية الاجتماعية إلى منظومة وطنية راسخة ومتكاملة، قوامها الحقوق وصون الكرامة.

وقالت الدكتورة مايا مرسي: اعتمد تقرير الإطار الوطني للحماية الاجتماعية تعريفًا وطنيًا للحماية بوصفها مجموعة السياسات العامة والبرامج والآليات المؤسسية التي تنفذها الدولة؛ بهدف الوقاية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية، والتخفيف من آثارها، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهتها، بما يسهم في تنمية رأس المال البشري وتحقيق النمو الاقتصادي، مع حماية الأفراد والأسر من المخاطر والصدمات الاجتماعية التي قد تؤدي إلى الفقر أو الإقصاء الاجتماعي أو تدهور الأوضاع المعيشية.



من جانبه، هنّأ "هاوليانج شو"، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير المعاون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بمناسبة انعقاد النسخة الأولى من المنتدى العالمي للحماية الاجتماعية، مثمناً جهود الحكومة المصرية في مجال تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ومؤكداً التزام البرنامج بهذه المبادرة وشراكته مع منظومة الأمم المتحدة والبنك الدولي وشركائه على المستويين الوطني والدولي.

وأوضح "هاوليانج شو" أنه من خلال الشراكة الممتدة مع وزارة التضامن الاجتماعي، عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع الحكومة المصرية والشركاء على دعم المجتمعات الأكثر احتياجاً، ولا سيما النساء، وتعزيز فرص حصول الجميع على المهارات والتمويل والفرص المولدة للدخل.

تجدر الإشارة إلى أن جلسات المنتدى تتناول مجموعة من القضايا الاستراتيجية، في مقدمتها تطوير نظم الحماية الاجتماعية المتكاملة، واستدامة التمويل وتعزيز الحوكمة الفعالة، والتحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا في تقديم الخدمات، فضلًا عن الحماية الاجتماعية المستجيبة للكوارث والنكبات، والتمكين الاقتصادي ودعم الانتقال التدريجي من الحماية إلى الإنتاج، وتعزيز الحماية الاجتماعية وفق نهج دورة الحياة.

كما يناقش المنتدى آليات التمويل المبتكر، والتحويلات النقدية الموجهة لدعم الطفولة المبكرة والتغذية، والحماية الاجتماعية المرتبطة بالتعليم، وتطوير نظم الاقتصاد الرعائي، ودعم المسنين وذوي الإعاقة، إلى جانب دعم التمكين الاقتصادي والريفي، وتعزيز سبل العيش، والاقتصاد الأخضر والعمل اللائق، وبناء الجيل القادم من منظومات الحماية الاجتماعية القادرة على الاستجابة للتحديات والمتغيرات المستقبلية.

كما تجدر الإشارة إلى أنه يقام على هامش فعاليات المنتدى معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية"، الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي بمشاركة أكثر من 30 عارضًا يقدمون مجموعة متميزة من المنتجات التي تعكس أصالة التراث المصري وثراءه، وذلك تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي".

ويسلط المعرض الضوء على الترابط بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والإنتاج المحلي وسبل العيش المستدامة، من خلال إبراز الفرص الاقتصادية الناتجة عن دعم الحرفيين والأسر المنتجة والمجتمعات المحلية، وتعزيز سلاسل القيمة المحلية.

يُذكر أن الميزانية المخصصة للمنتدى تتحملها بالكامل هيئات ووكالات الأمم المتحدة، والبنك الدوليّ، وكذا الاتحاد الأوروبي، فضلا عن شركاء القطاع الخاص، إيمانا منهم بأهمية انعقاد هذا المنتدى الذي يناقش قضايا الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والإنتاج المحلي، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة، ولا تتحمل الموازنة العامة للدولة أية مبالغ مالية عن هذا المنتدى، التزاما بخطة التقشف الحكومي.