أكد صفوت الجزيري، والد أحمد صفوت لاعب الزمالك، تمسك نجله بالاستمرار داخل القلعة البيضاء، مشددًا على أن اللاعب ينتمي للزمالك، قائلًا: «أحمد صفوت زملكاوي صميم، ولو راح الأهلي هخاصمه العمر كله».

الزمالك

وأضاف والد اللاعب أن الأسرة تنتظر عقد جلسة مع إدارة الزمالك لبحث ملف تجديد التعاقد، مؤكدًا: «إحنا جاهزين مع الزمالك في أي وقت، وحتى لو فيه احتراف هيكون من خلال النادي».

وأشار صفوت الجزيري إلى تلقيه اتصالات من بعض وكلاء اللاعبين بشأن إمكانية انتقال نجله إلى أندية أوروبية، لكنه شدد على أن الأولوية حاليًا للزمالك، قائلًا: «إحنا مع الزمالك ومنتظرين الزمالك».