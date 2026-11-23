أعلن البنك المركزي المصري إتاحة خدمة ترميز بطاقات الدفع على الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد (Android)، في خطوة تستهدف تسهيل عمليات الدفع الإلكتروني وتعزيز أمان المعاملات المالية، بما يسمح للمواطنين باستخدام هواتفهم الذكية في الشراء دون الحاجة إلى إخراج البطاقة البنكية أو إدخال الرقم السري في كل معاملة.

وبحسب ما أعلنه البنك المركزي المصري اليوم علي لسان محافظه حسن عبد الله؛ فإن الخدمة الجديدة تتيح للمستخدم إضافة نسخة رقمية من بطاقة الدفع الخاصة به إلى تطبيقات الهاتف المحمول، ثم استخدامها في سداد قيمة المشتريات لدى المتاجر التي تدعم الدفع اللاتلامسي، أو عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية.

ما معنى ترميز البطاقات البنكية على الهاتف المحمول؟

يعني ترميز البطاقات (Tokenization) هو تحويل بيانات بطاقة الدفع البنكية إلى نسخة رقمية آمنة يمكن استخدامها من خلال الهاتف المحمول، بدلًا من الاعتماد على بيانات البطاقة الأصلية عند تنفيذ عمليات الشراء.

وبعد إضافة البطاقة إلى التطبيق المدعوم على الهاتف، يستطيع المستخدم الدفع باستخدام هاتفه الذكي، دون الحاجة إلى حمل البطاقة البلاستيكية أو تمريرها عبر ماكينة الدفع.

وتستهدف هذه التقنية تقليل تداول بيانات البطاقة أثناء المعاملات الإلكترونية، مع توفير وسيلة أكثر سهولة لإتمام عمليات الدفع اليومية.

كيف تدفع بالموبايل باستخدام البطاقة البنكية؟

بعد إتاحة الخدمة على الهواتف العاملة بنظام أندرويد، يمكن للمستخدمين إضافة بطاقات الدفع إلى تطبيقات الهاتف التي تدعم الخدمة، واستخدامها في عمليات الشراء.

وتتم عملية الدفع اللاتلامسي من خلال تقريب الهاتف من ماكينة نقاط البيع الإلكترونية (POS) الداعمة لهذه الخاصية، لتتم المعاملة بسرعة دون الحاجة إلى إدخال البطاقة في الماكينة.

كما يمكن استخدام النسخة الرقمية للبطاقة في عمليات الشراء عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية.

هل تحتاج إلى إدخال الرقم السري عند الدفع بالموبايل؟

من أبرز مزايا ترميز البطاقات أن المستخدم يمكنه التصديق على معاملات الدفع باستخدام الخصائص البيومترية الموجودة في الهاتف، مثل بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه، بدلًا من إدخال الرقم السري للبطاقة في كل مرة.

وهذا يعني أن الهاتف نفسه يمكن أن يوفر وسيلة للتحقق من هوية المستخدم قبل إتمام عملية الدفع، بما يجعل تجربة الشراء أكثر سهولة وسرعة.

كيف تحمي خدمة ترميز البطاقات بياناتك البنكية؟

تتمثل أهمية ترميز البطاقات في عدم الاعتماد على بيانات البطاقة الأصلية بالطريقة التقليدية عند تنفيذ المعاملات الرقمية، إذ تُستخدم نسخة رقمية مرمّزة منها داخل تطبيق الهاتف.

ويساعد ذلك على تقليل الحاجة إلى إدخال بيانات البطاقة أو تداولها في كل عملية شراء، مع إتاحة التصديق على المعاملات من خلال وسائل التحقق البيومترية، مثل بصمة الإصبع أو الوجه.

وبالتالي، تجمع الخدمة بين سهولة الدفع وتقليل تعرض بيانات البطاقة للاستخدام المباشر أثناء المعاملات، مع ضرورة الحفاظ على حماية الهاتف وعدم مشاركة وسائل التحقق الشخصية مع الآخرين.

أرقام استخدام Apple Pay في مصر

وتأتي إتاحة الخدمة على هواتف أندرويد امتدادًا للمرحلة الأولى من مشروع ترميز بطاقات الدفع، التي شهدت إطلاق الخدمة عبر تطبيق Apple Pay في ديسمبر 2024.

ووفقًا للبنك المركزي المصري، بلغ عدد المعاملات المنفذة من خلال الخدمة نحو 292 مليون معاملة، بقيمة إجمالية وصلت إلى 228 مليار جنيه، حتى نهاية سبتمبر 2026.

وتعكس هذه الأرقام حجم استخدام المدفوعات الرقمية عبر الهواتف المحمولة، وتوسع الاعتماد على وسائل الدفع اللاتلامسية في السوق المصرية.

لماذا يوسع البنك المركزي خدمة ترميز البطاقات؟

تأتي الخطوة ضمن استراتيجية البنك المركزي المصري لتطوير البنية التحتية لنظم وخدمات الدفع، والتوسع في استخدام وسائل الدفع الرقمية، بما يدعم الشمول المالي ويقلل الاعتماد على النقد.

كما تستهدف إتاحة الخدمة على نظام أندرويد توسيع قاعدة المستفيدين، من خلال الوصول إلى شريحة أكبر من مستخدمي الهواتف الذكية، إلى جانب دعم نمو المدفوعات عبر ماكينات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية.

و لا تقتصر أهمية ترميز البطاقات على تسهيل الدفع بالموبايل فقط، بل تمتد إلى تطوير تجربة التسوق الإلكتروني والمعاملات اليومية، ومواكبة أحدث التقنيات العالمية في مجال المدفوعات الرقمية.