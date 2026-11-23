رحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالحضور في النسخة الأولى من المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية، الذي يُعقد تحت شعار الحماية الاجتماعية في عالم متغير.

وأكد رئيس الوزراء أن انعقاد المنتدى يأتي في لحظة فارقة من تاريخ العالم تتسارع خلالها التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، وتتزايد فيها التحديات أمام المجتمعات، مما يجدد تساؤلات العدالة والإنصاف والحق في الحياة الكريمة.

وأشار مدبولي إلى أن السؤال الجوهري الذي يشغل الحكومات والمؤسسات الدولية لم يعد مقتصراً على كيفية حماية الفئات الأكثر احتياجاً فحسب، بل امتد ليشمل مستقبل الدول وكيفية بناء مجتمعات قادرة على حماية أفرادها، ومنحهم فرص المشاركة والإنتاج، وصون كرامتهم في مواجهة الأزمات.

وشدد على ضرورة تطوير نظم حماية اجتماعية لا تكتفي بتخفيف آثار الفقر والمخاطر الاقتصادية، بل تعالج جذور الهشاشة، وتوسع الفرص، وتعزز قدرة الإنسان على بناء مستقبله، موضحاً أن مفهوم الحماية الاجتماعية تجاوز حدود المساعدات والدعم المباشر ليصبح استثماراً في الإنسان وأحد مقومات الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وركيزة أساسية في بناء الدولة والاستعداد للمستقبل.

واشار رئيس الوزراء إلى أن مصر شهدت خلال العقد الأخير، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحولات واسعة في مسارات التنمية وفق رؤية شاملة تربط بين تحديث البنية، وتطوير المؤسسات، والاستثمار في الصحة والتعليم، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتوسيع فرص التمكين الاقتصادي.

وأكد أن من أبرز مرتكزات هذه الرؤية أن بناء الدولة وتطوير اقتصادها لا ينفصلان عن حماية الإنسان، وأن الإصلاح الاقتصادي يجب أن يرافقه مسار اجتماعي يراعي الفئات الأولى بالرعاية، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات، ويوسع مشاركتها في ثمار التنمية.

وأوضح مدبولي أن الدولة المصرية لم تنظر إلى الحماية الاجتماعية باعتبارها عبئاً على الموازنة العامة أو استجابة مؤقتة للظروف الاقتصادية، بل اعتبرتها استثماراً في الاستقرار المجتمعي وفي رأس المال البشري وفي قدرة المواطنين على المشاركة الفاعلة؛ إذ إن النمو الاقتصادي لا يحقق غايته الكاملة ما لم تنعكس ثماره على حياة المواطنين، ويصاحبه توسع في الفرص وتحسن في جودة الخدمات.

واختتم رئيس الوزراء بالتأكيد على أن مصر سارت في مسارين متكاملين: الأول يستهدف تطوير الاقتصاد وبناء قدراته الإنتاجية، والثاني يعمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والاستثمار في الإنسان وتعزيز فرص العمل والإنتاج.