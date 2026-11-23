مع انخفاض درجات الحرارة، يلاحظ كثيرون زيادة رغبتهم في تناول الحلويات والشوكولاتة والمشروبات الساخنة المحلاة، وهو ما يرتبط بتغير نمط الحياة خلال الشتاء، وقلة التعرض للشمس، والميل إلى تناول الأطعمة التي تمنح شعورا بالدفء والراحة.

أسباب وراء اشتهاء السكر مع انخفاض الحرارة

وتلعب الحالة المزاجية دورا في زيادة الرغبة في تناول السكريات، إذ يميل البعض إلى اختيار الأطعمة الحلوة عند الشعور بالتعب أو الضغط النفسي، باعتبارها مصدرا سريعا للطاقة ومكافأة مؤقتة، وهو ما قد يجعل تناول الحلويات عادة متكررة خلال الأيام الباردة.

كما يؤدي البقاء في المنزل لفترات أطول، وقلة الحركة، وتغير مواعيد النوم لدى البعض، إلى زيادة فرص تناول الطعام بين الوجبات دون الشعور بالجوع الحقيقي، خاصة مع توافر الحلويات والمخبوزات الشتوية.

وللحد من الإفراط في تناول السكر خلال الشتاء، ينصح بالحرص على تناول وجبات متوازنة تحتوي على البروتين والألياف، وعدم إهمال الوجبات الرئيسية، مع اختيار مشروبات ساخنة غير محلاة أو قليلة السكر، وتناول الفاكهة عند الرغبة في شيء حلو.