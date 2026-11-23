سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا بنسبة 2.75% خلال تعاملات اليوم الاثنين، فيما صعدت الفضة بنحو 2.5%، وسط تحركات إيجابية في أسواق المعادن النفيسة، بالتزامن مع تراجع الدولار الأمريكي عن أعلى مستوياته منذ أكثر من عام ونصف.

وجاء صعود المعادن النفيسة مع تحسن ثقة المستثمرين عقب موجة البيع الحادة التي شهدتها الأسواق الأسبوع الماضي، إلى جانب تراجع التوقعات بشأن اتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة بصورة كبيرة خلال اجتماعه المقرر الشهر المقبل.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، عند 103.80 نقطة، متراجعًا من أعلى مستوياته المسجلة منذ أبريل 2025.

وفي أسواق العملات، ارتفع اليورو بنسبة 0.1% إلى 1.0974 دولار، وصعد الدولار الأسترالي بنسبة 0.2% إلى 0.6629 دولار، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3091 دولار، وسجل الدولار النيوزيلندي 0.5474 دولار. وفي المقابل، ارتفع الدولار بنسبة 0.2% أمام الين الياباني ليصل إلى 158.63 ين، مع تراجع الطلب على العملة اليابانية باعتبارها ملاذًا آمنًا.

وقال إريك روبرتسن، رئيس الأبحاث العالمية لأسعار الصرف والفائدة والائتمان في بنك «ستاندرد تشارترد» بدبي، إن التوقعات تشير إلى استمرار قوة أداء الدولار، مدعومة بفروق أسعار الفائدة ومؤشرات نمو الإنتاجية في الاقتصاد الأمريكي، فضلًا عن انخفاض المخاطر السياسية نسبيًا مقارنة بدول أخرى مثل فرنسا.

وأضاف روبرتسن أن تزايد توجه المستثمرين عالميًا نحو تجنب المخاطر قد يدعم مكاسب العملة الأمريكية.