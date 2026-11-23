أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء الهجمات التي استهدفت ميناء بنغازي البحري ومناطق قبالة ساحل المدينة، محذرة من تداعيات الحادث على أمن البلاد واحتمالات جرها إلى مواجهات إقليمية ودولية أوسع.

وأكدت البعثة، في بيان، ضرورة الاحترام الكامل لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وأمن مواطنيها ومقدراتها، مشددة على أهمية إجراء تحقيق فوري ومستقل وشفاف لكشف ملابسات الهجمات وتحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم.

ودعت جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس والامتناع عن تسييس الحادثة خلال سير التحقيقات، محذرة من أي تحركات من شأنها تأجيج التوترات داخل ليبيا أو تحويل أراضيها إلى ساحة لصراعات إقليمية ودولية.

ويأتي موقف البعثة الأممية في أعقاب الهجمات التي استهدفت سفنًا داخل ميناء بنغازي وقبالة سواحل المدينة، وسط مطالبات ليبية بإجراء تحقيق دولي لكشف الجهات المتورطة وتحديد المسؤوليات.