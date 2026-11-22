كشفت سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن تحديد يوم 30 من الشهر الجاري موعدًا لحضور وزير التربية والتعليم إلى لجنة التعليم والبحث العلمي، للرد على عدد من طلبات الإحاطة المقدمة بشأن المشكلات التي تواجه المعلمين والمتقدمين لمسابقات التعيين.

وأضافت عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن المجلس كان قد حدد يوم 16 من الشهر الجاري لاستقبال الوزير، إلا أن الموعد تأجل، مشيرة إلى أن اللجنة استقبلت نائب وزير التعليم في بداية الشهر، لكنها تنتظر حضور الوزير للاستماع إلى ردود واضحة ومباشرة بشأن الملفات المثارة.

المرحلة الخامسة من مسابقة المعلمين تحت قبة البرلمان

وأكدت السعيد أن من أبرز الملفات المطروحة للمناقشة المشكلات التي واجهت المتقدمين للمرحلة الخامسة من مسابقة المعلمين، مشيرة إلى وجود اعتراضات على بعض شروط الاختيار، رغم توافر المخصصات المالية اللازمة.

وانتقدت بعض المعايير المتعلقة بالوزن واللياقة البدنية، معتبرة أنها لا ترتبط بشكل مباشر بطبيعة العمل التدريسي، ومتسائلة عن مدى دستورية هذه الشروط ومدى توافقها مع طبيعة مهنة المعلم.

وشددت على ضرورة مراجعة هذه المعايير وتعديل الشروط التي تعوق الاستفادة من المتقدمين المتميزين، مؤكدة أن اختيار المعلم يجب أن يعتمد على قدراته وكفاءته في أداء رسالته التعليمية.

معلمو الحصة.. أزمة استقرار وظيفي ومعيشي

وتطرقت عضو مجلس النواب إلى معاناة معلمي الحصة، مؤكدة أنهم لا يتمتعون بالاستقرار الوظيفي أو المادي، بسبب طبيعة عملهم وعدم حصولهم على التعيين، وهو ما ينعكس سلبًا على حياتهم وأسرهم.

وأوضحت أن استقرار العملية التعليمية يبدأ من استقرار المعلم نفسه، مشيرة إلى أن المدرس الذي يعمل بنظام الحصة ويعاني عدم الأمان الوظيفي لن يتمكن من تقديم الأداء المطلوب بالشكل الأمثل.

عجز المعلمين بالمحافظات الحدودية

وسلطت النائبة الضوء على أزمة نقص أعداد المعلمين في المدارس بمختلف المحافظات، مطالبة بالاستفادة من جميع المعلمين والمتقدمين المتميزين بدلًا من استبعادهم، خاصة في ظل وجود عجز في عدد من التخصصات والمناطق.

وأشار إلى أن انتقال المعلم من محافظته إلى إحدى المحافظات الحدودية يترتب عليه أعباء مالية ومعيشية إضافية، وهو ما يتطلب مراعاة ظروف المعلمين عند وضع سياسات التوزيع وسد العجز.

واختتمت سناء السعيد تصريحاتها بالتأكيد على أهمية جلسة 30 نوفمبر، معربة عن أملها في أن تسفر المناقشات مع وزير التربية والتعليم عن حلول حقيقية لأزمات المعلمين، ومشكلات مسابقات التعيين، وشروط الاختيار، بما يحقق الاستقرار الوظيفي ويرفع كفاءة المنظومة التعليمية.