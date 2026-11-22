سلط الإعلامي أحمد موسى الضوء على المخاطر الأمنية التي تواجه السفن التجارية أثناء مرورها بخليج عدن والمناطق المقابلة للسواحل الصومالية، في أعقاب تعرض السفينة «كايرو لايت» لثلاث محاولات قرصنة بحرية.

تهديدات تستلزم استعداداً

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن القرصنة البحرية تمثل تحدياً مستمراً للملاحة في هذه المنطقة منذ نحو 20 عاماً، مشيراً إلى أن السفن العابرة قد تواجه تهديدات تستلزم استعداداً وخبرة للتعامل معها.

وأضاف أن بعض السفن التي تتعرض لمحاولات القرصنة لا تتمكن أطقمها من التصدي للمهاجمين، وهو ما يبرز أهمية ما حققه الطاقم المصري بقيادة القبطان علي سليمان في إفشال المحاولات الثلاث التي استهدفت سفينتهم.

إجراءات الحماية والاستعداد للتعامل مع التهديدات

وأشار إلى أن الواقعة تؤكد أهمية توفير إجراءات الحماية والاستعداد للتعامل مع التهديدات البحرية، خصوصاً في الممرات التي تشهد نشاطاً للقرصنة وتعد من المناطق المهمة لحركة التجارة الدولية.