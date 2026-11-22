قال الإعلامي أحمد موسى، إن التطورات العسكرية في محيط السواحل الليبية لم تتوقف عند استهداف السفينة الروسية داخل قاعدة بنغازي البحرية، لافتًا إلى ورود تقارير عن استهداف سفينة تجارية ترفع علم مالطا قبالة سواحل المدينة.

إحباط هجوم جديد باستخدام زوارق مسيّرة

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن مصادر عسكرية ليبية تحدثت عن إحباط هجوم جديد باستخدام زوارق مسيّرة، مشيرًا إلى أن بعض التقارير ذكرت أن الهجوم نُفذ باستخدام 21 زورقًا مسيّرًا، جرى التصدي لـ17 منها.

وأوضح أن هذه التطورات تثير تساؤلات بشأن طبيعة العمليات البحرية التي تشهدها المنطقة، وما إذا كانت هناك موجة من الهجمات تستهدف السفن المرتبطة بالمصالح الروسية في المياه الليبية، بالتزامن مع استهداف سفينة تجارية أخرى.