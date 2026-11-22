قال الدكتور ناجي فرج، خبير صناعة الذهب والمجوهرات، إن تراجع أسعار الذهب والمعادن النفيسة خلال الفترة الأخيرة يرجع إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية، في مقدمتها أزمة الطاقة والتضخم العالمي والضغوط على البنوك المركزية لتوفير السيولة.

وأضاف ناجي فرج، خلال لقائه ببرنامج "الاقتصاد 24"، أن الذهب والمعادن الثمينة تعد مرآة لما يحدث في العالم من حروب اقتصادية وعسكرية، مشيرًا إلى أن الحروب عادة ما تكون وقودًا لارتفاعات قوية في أسعار المعادن النفيسة، مثل الذهب والفضة والبلاتينيوم.

ونوه بأن الحرب الحالية لها ظروف خاصة، بعدما تسببت في أزمة طاقة على مستوى العالم، وارتفاع معدلات التضخم، إلى جانب الضغوط التي تواجه البنوك المركزية لتوفير السيولة، وهو ما أدى إلى زيادة الضغوط على الذهب والفضة وارتفاع المبيعات.

وأشار إلى أن السياسة المتشددة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تجاه الذهب والفضة كان لها تأثير واضح، خاصة بعد رفع عائد السندات إلى 5.3%، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 20 عامًا، موضحًا أن الذهب لا يحقق عوائد، بينما توفر السندات عائدًا لحائزيها، ما عزز جاذبية الدولار ورفعه إلى مستويات قياسية عالميًا.

ولفت إلى أن تعهد الفيدرالي برفع أسعار الفائدة ثلاث مرات كان له تأثير سلبي كبير على الذهب والفضة، وأدى إلى تراجعات قوية في أسعارهما.