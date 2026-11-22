تتجه الأنظار إلى توقعات شتاء 2026/2027 في مصر، وسط تساؤلات بشأن طبيعة الأجواء خلال الموسم المقبل، وما إذا كانت البلاد ستشهد شتاءً دافئًا نسبيًا أم ستتعرض لموجات برد قوية وانخفاضات حادة في درجات الحرارة.



وفي هذا السياق، كشف الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، عن أبرز المؤشرات المناخية المرتبطة بالموسم الشتوي، موضحًا أن التوقعات الحالية ترجح ارتفاع درجات الحرارة نسبيًا عن معدلاتها المعتادة، مع ميل فرص سقوط الأمطار إلى الانخفاض.



وتأتي هذه التوقعات في ظل استمرار تأثير ظاهرة النينيو القوية، التي تؤثر في أنماط المناخ العالمية نتيجة التغيرات التي تطرأ على درجات حرارة سطح المحيطات وتفاعلاتها مع الغلاف الجوي. ورغم ترجيح الاتجاه العام نحو الدفء النسبي، فإن ذلك لا يعني استبعاد موجات البرد أو التقلبات الجوية خلال أشهر الشتاء، خاصة في يناير وفبراير اللذين يمثلان عادة ذروة الأجواء الشتوية في مصر.

شتاء 2026/2027 قد يختلف عن الموسم الماضي

أوضح الدكتور محمد علي فهيم أن الشتاء المقبل قد يحمل ملامح مناخية مختلفة عن الموسم الماضي، في ظل التحول من ظروف التبريد المرتبطة بظاهرة «لا نينيا» خلال عام 2025 إلى حالة «النينيو» القوية، التي تعد واحدة من أبرز الظواهر المناخية المؤثرة في درجات الحرارة وأنماط الأمطار على مستوى العالم.

وتنشأ ظاهرة النينيو نتيجة ارتفاع درجات حرارة سطح المياه في أجزاء من المحيط الهادئ الاستوائي، وهو ما يؤدي إلى تغيرات في حركة الغلاف الجوي وتوزيع الحرارة والأمطار في مناطق مختلفة من العالم. ولا تتشابه تأثيرات الظاهرة في جميع الدول، إذ تختلف انعكاساتها وفق الموقع الجغرافي والعوامل الجوية والإقليمية المحيطة بكل منطقة.

وأشار فهيم في تصريحات صحفية ، إلى أن المؤشرات المناخية الحالية ترجح استمرار تأثير النينيو خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يدعم التوقعات التي تميل إلى تسجيل درجات حرارة أعلى نسبيًا من المعدلات المعتادة في مصر، دون وجود مؤشرات علمية قاطعة على تعرض البلاد لشتاء شديد البرودة طوال الموسم أو زيادة كبيرة في إجمالي كميات الأمطار.

النينيو القوية تسيطر على توقعات المناخ حتى أوائل 2027

تكتسب توقعات الشتاء أهمية إضافية مع استمرار المؤشرات الدولية في رصد قوة ظاهرة النينيو وتطوراتها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس مركز معلومات تغير المناخ أن المؤشرات الصادرة عن مركز التنبؤات المناخية الأمريكي (NOAA) في 12 نوفمبر 2026 ترجح استمرار ظاهرة النينيو بمستويات قوية إلى قوية جدًا خلال الفترة من يناير إلى مارس 2027، باحتمالات تتجاوز 79%.

كما سجلت آخر قراءة للمؤشر النسبي للنينيو (RONI)، خلال الفترة من أغسطس إلى أكتوبر 2026، نحو درجتين مئويتين، وهو ما يعكس قوة التأثير المناخي للظاهرة خلال الفترة محل القياس.

وأضاف أن تقديرات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تشير إلى استمرار الظاهرة حتى أوائل عام 2027 على الأقل، قبل أن تبدأ في التراجع بصورة تدريجية، مع وجود اتجاه محتمل لعودة الظروف المناخية المحايدة خلال فصلي الربيع والصيف من العام المقبل.

ومع ذلك، لا تزال هناك اختلافات بين النماذج المناخية بشأن توقيت انتهاء تأثير النينيو والتحول إلى الظروف المحايدة، وهو ما يجعل متابعة التحديثات الدورية أمرًا ضروريًا لفهم التطورات المتوقعة خلال الأشهر المقبلة.



توقعات درجات الحرارة في مصر خلال الشتاء المقبل

فيما يتعلق بالحالة الجوية داخل مصر، أشار فهيم إلى أن تحليل مخرجات النموذج الأوروبي للتنبؤات المناخية (ECMWF)، للفترة من نوفمبر 2026 إلى يناير 2027، يشير إلى اتجاه نحو تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات المعتادة.

وتعني هذه التوقعات أن الاتجاه العام للموسم قد يميل إلى الدفء النسبي مقارنة بالمعدلات المناخية المعتادة، لكنها لا تعني أن درجات الحرارة ستظل مرتفعة طوال الشتاء، أو أن الأجواء الباردة لن تظهر خلال بعض الفترات.

فالطقس يتأثر بتغيرات متتابعة في الكتل الهوائية وأنظمة الضغط الجوي، وقد تشهد البلاد انخفاضات واضحة في درجات الحرارة خلال فترات محددة، حتى مع استمرار التوقعات الموسمية التي ترجح ارتفاع المتوسط العام للحرارة.

وتظل متابعة توقعات شتاء 2026/2027 مرتبطة بالتحديثات التي تصدرها النماذج المناخية، خاصة أن التوقعات الموسمية تقدم صورة عامة عن الاتجاهات المحتملة، ولا تحدد بصورة دقيقة موعد كل موجة برد أو مدة استمرارها.

هل تتراجع الأمطار في مصر خلال شتاء 2026/2027؟

لم تقتصر المؤشرات المناخية على درجات الحرارة فقط، بل امتدت إلى معدلات سقوط الأمطار، إذ أوضح رئيس مركز معلومات تغير المناخ أن تحليل شمال أفريقيا الصادر في 18 نوفمبر 2026 يضع مصر ضمن المناطق التي تميل إلى تسجيل أمطار أقل من المعتاد خلال الفترة المقبلة.

ويتوافق ذلك مع تحليل النموذج الأوروبي الذي يشير إلى اتجاه محتمل لانخفاض معدلات الأمطار خلال الفترة من نوفمبر 2026 إلى يناير 2027.

لكن فهيم شدد على أن انخفاض معدلات الأمطار المتوقعة لا يعني بالضرورة تعرض مصر للجفاف، وإنما يمثل قراءة موسمية قابلة للتغير وفقًا للتحديثات المناخية اللاحقة.

ومن المهم التمييز بين إجمالي الأمطار المتوقع خلال الموسم وبين شدة الأمطار التي قد تسقط في يوم أو عدة أيام، إذ يمكن أن تسجل بعض المناطق أمطارًا غزيرة خلال فترات قصيرة، حتى إذا كان إجمالي الأمطار على مستوى الموسم أقل من المعدلات المعتادة.

وهذا يعني أن توقعات شتاء 2026/2027 التي تميل إلى انخفاض الأمطار لا تلغي احتمالات تعرض بعض المناطق لحالات من عدم الاستقرار الجوي، أو سقوط أمطار متفاوتة الشدة خلال فترات محددة.

هل تعني النينيو غياب موجات البرد والصقيع؟

أكد فهيم أن وجود ظاهرة النينيو لا يعني بالضرورة أن مصر ستشهد شتاءً أكثر برودة أو موجات صقيع متواصلة، موضحًا أن تأثير الظاهرة يختلف من منطقة إلى أخرى، ولا يمكن الاعتماد عليها وحدها لتحديد طبيعة الطقس في البلاد.

وتتأثر الحالة الجوية في مصر بمجموعة من العوامل المحلية والإقليمية، من بينها حركة المنخفضات الجوية والمرتفعـات، خاصة المنخفض القبرصي والمرتفع السيبيري، اللذين يلعبان دورًا مهمًا في تشكيل الأجواء الشتوية.

فالمنخفضات الجوية قد تؤدي إلى تغيرات في درجات الحرارة ونشاط الرياح وفرص سقوط الأمطار، بينما ترتبط تأثيرات المرتفع السيبيري باندفاع كتل هوائية شديدة البرودة نحو المنطقة خلال بعض الفترات.

وبالتالي، فإن ترجيح ارتفاع متوسط درجات الحرارة خلال الموسم لا يمنع حدوث موجات برد قوية أو انخفاضات مؤقتة في درجات الحرارة، وهو ما يتطلب التعامل مع التوقعات باعتبارها اتجاهًا عامًا وليس حكمًا نهائيًا على طقس جميع أيام الشتاء.

يناير وفبراير ذروة الأجواء الشتوية في مصر

لفت رئيس مركز معلومات تغير المناخ إلى أن شهري يناير وفبراير يمثلان عادة ذروة الأجواء الشتوية في مصر، وهو ما يجعل احتمالات اندفاع كتل هوائية باردة خلالهما قائمة، حتى مع ترجيح الاتجاه العام نحو الدفء النسبي.

وتكتسب هذه الفترة أهمية خاصة في متابعة درجات الحرارة، إذ يمكن أن تتغير الأجواء بصورة ملحوظة مع وصول كتل هوائية مختلفة، ما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة خلال الليل والصباح الباكر، وربما ظهور فترات أكثر برودة من المعدلات التي تسجلها البلاد خلال بقية الموسم.

ومن ثم، لا ينبغي تفسير التوقعات التي تشير إلى شتاء أكثر دفئًا على أنها ضمان لغياب البرد، خاصة أن التغيرات الجوية قد تحدث خلال فترات قصيرة، وتختلف شدتها من منطقة إلى أخرى.



تحذير من التقلبات الجوية والشبورة والأمطار الغزيرة

حذر فهيم من أن ارتفاع متوسط درجات الحرارة لا يعني اختفاء التقلبات الجوية خلال الشتاء، مؤكدًا أن احتمالات التغير السريع في درجات الحرارة ونشاط الرياح وتكون الشبورة والضباب تظل قائمة.

كما قد تشهد بعض المناطق سقوط أمطار غزيرة خلال فترات زمنية قصيرة، حتى في حالة انخفاض إجمالي كميات الأمطار المسجلة على مستوى الموسم بالكامل.

وتبرز هذه النقطة أهمية عدم الاعتماد على التوقعات الموسمية وحدها عند متابعة الأحوال الجوية اليومية، لأن التغيرات المفاجئة قد تؤدي إلى اختلافات واضحة بين التوقع العام والحالة الفعلية في بعض الأيام.

وتتطلب هذه الظروف متابعة النشرات الجوية الدورية، خاصة عند توقع نشاط الرياح أو تكون الشبورة والضباب أو احتمالات سقوط الأمطار، مع الانتباه إلى أن التوقعات طويلة المدى تظل قابلة للتحديث كلما توفرت بيانات مناخية جديدة.ء.