داء الثعلبة هو اضطراب مناعي ذاتي يسبب تساقط الشعر على شكل بقع، يمكن أن يصيب هذا المرض أي شخص، ولكنه أكثر شيوعًا بين من هم دون سن الثلاثين

أعراض داء الثعلبة

يتميز داء الثعلبة بتساقط الشعر السريع في منطقة محددة بوضوح، يمكن أن يصيب أي جزء من الجلد الذي يحمل الشعر (حتى الحواجب والرموش)، ويكون التساقط الأكثر وضوحًا عادةً في فروة الرأس والوجه.

الأشخاص المصابون بهذه الحالة يتمتعون بصحة جيدة في الغالب، داء الثعلبة البقعية ليس علامة أو عرضاً لحالة مرضية أكثر خطورة أو كامنة.

تشمل الأعراض الشائعة لداء الثعلبة البقعية ما يلي:

بقع صلعاء مستديرة أو بيضاوية الشكل في المناطق التي ينمو فيها الشعر.

قد يحدث شعور بالحرق أو الوخز، وإن لم يكن ذلك دائمًا.

بشرة صحية المظهر في موضع تساقط الشعر، بدون طفح جلدي أو تهيج.

تساقط الشعر السريع، والذي يحدث أحيانًا في غضون أيام

نمو الشعر في منطقة واحدة مع تساقط الشعر في منطقة أخرى

قد تظهر شعيرات على شكل علامة تعجب على حافة البقعة، هذه شعيرات قصيرة متكسرة مدببة عند القاعد، يؤدي سحب هذه الشعيرات برفق إلى تساقطها.

ملاحظة: قد تسبب بعض الحالات تساقط الشعر على نطاق واسع بما في ذلك الصلع الكامل (الثعلبة الكاملة) وفقدان جميع شعر الجسم (الثعلبة الشاملة).

على الرغم من أن هذه الحالة تهاجم بصيلات الشعر، إلا أنها لا تدمرها، لذلك لا توجد ندوب وسينمو الشعر مرة أخرى بمرور الوقت

الأسباب

داء الثعلبة هو اضطراب مناعي ذاتي حيث يهاجم الجهاز المناعي بصيلات الشعر عن طريق الخطأ.

عندما يستشعر الجهاز المناعي تهديدًا من جسم غريب (كالبكتيريا مثلاً)، يستجيب الجسم بإرسال مواد التهابية إلى المنطقة المصابة.

أما في حالة داء الثعلبة، فعلى الرغم من عدم وجود تهديد، يُنتج الجسم أجسامًا مضادة لبصيلات الشعر الخاصة به .

تمر "حياة" الشعرة بثلاث مراحل: طور النمو (طور التنامي)، وطور النضج (طور التراجع)، وطور التساقط (طور الموت)، عادةً، يمر الشعر بهذه المراحل بشكل عشوائي، ويكون عدد الشعر النامي في باقي فروة الرأس أكبر من عدد الشعر المتساقط.

يؤدي الاستجابة المناعية الالتهابية لداء الثعلبة إلى حدوث مرحلة تيلوجين مبكرة أو مرحلة كاتاجين متأخرة داخل بصيلات الشعر.

عوامل الخطر

يُعدّ داء الثعلبة البقعية شائعاً إلى حدّ ما، حيث يُصاب به ما يصل إلى 2% من السكان في مرحلة ما من حياتهم.

يمكن أن تحدث هذه الحالة في أي عمر، ومع ذلك، فإن الغالبية العظمى من المصابين بالثعلبة البقعية تقل أعمارهم عن 30 عامًا، وكثير منهم أطفال ومراهقون.

وتميل الثعلبة البقعية المبكرة، التي تُعرَّف بأنها تحدث بين سن 5 و10 سنوات، إلى أن تكون أشدّ وطأة.

هناك عوامل معينة تجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة:

الاستعداد الوراثي : حوالي 18% من المصابين بداء الثعلبة لديهم قريب من الدرجة الأولى مصاب بهذه الحالة.

الحالات التأتبية: قد يؤدي التهاب الجلد التأتبي (الأكزيما) والحساسية و/أو الربو إلى زيادة المخاطر.

أمراض المناعة الذاتية: قد تساهم أمراض الغدة الدرقية، والذئبة ، والصدفية، والتهاب المفاصل الروماتويدي ، أو البهاق .

العرق: أظهر تحليلٌ أُجري عام ٢٠١٨ أن داء الثعلبة أكثر شيوعًا بين السود أو ذوي الأصول الإسبانية، على الأقل لدى النساء، ولا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث للتأكد من صحة ذلك بالنسبة لكلا الجنسين.

الطقس البارد: لا تُسبب درجات الحرارة المنخفضة داء الثعلبة، مع أن الطقس الشتوي قد يُحفز ظهورها لدى المصابين بها، وقد أظهرت دراسة نُشرت عام ٢٠١٨ في مجلة الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية أن بعض نوبات تساقط الشعر تحدث بوتيرة أكبر خلال أشهر الشتاء، مع فترات من إعادة نمو الشعر خلال فصل الصيف