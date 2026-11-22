وجّه الإعلامي أحمد عبد الباسط رسالة شكر إلى قناة صدى البلد، عقب منحه فرصة تقديم برنامج «في السنتر»، مُعربًا عن تقديره لإدارة القناة بقيادة النائب محمد أبو العينين، على الثقة التي منحته إياها.

قال أحمد عبد الباسط، خلال تقديمه الحلقة الأولى من برنامج «في السنتر»: «من لا يشكر الناس لا يشكر الله، وأحب أن أتوجّه بالشكر إلى قناة صدى البلد المحترمة بقيادة النائب محمد أبو العينين، التي وثقت في إمكانياتي ومنحتني الفرصة لتقديم برنامج في السنتر».

أضاف: «أشكر حضراتكم كمشاهدين ومتابعين، لأنكم السبب في وجودي هنا، ونتمنى أن نكون عند حُسن ظنكم، ونسعى دائمًا إلى تقديم كل المعلومات المهمة، مع الحرص على تجنب الأخطاء، وإذا حدث أي خطأ فنتقدم باعتذارنا عنه مُقدمًا».

وكشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن ضيف الحلقة الأولى من البرنمج، قائلًا: «ضيفنا النهارده هو خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة، الذي يحظى بثقة كبيرة من المهندس هاني أبو ريدة».