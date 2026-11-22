أكد السفير ياسر عثمان، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن الإدارة الأمريكية تواجه مجموعة من الخيارات الصعبة في التعامل مع إيران، موضحاً أن جميع السيناريوهات المطروحة تحمل تكاليف سياسية وعسكرية واستراتيجية، وتتراوح بين خيارات صعبة وأخرى أكثر تعقيداً، بما يضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام حسابات دقيقة بشأن تداعيات أي قرار يتخذه.

وأضاف عثمان، خلال حواره على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، مع الإعلامي أحمد أبو زيد، أن إعلان ترامب الانتصار وإنهاء العمليات العسكرية قد يُظهره بمظهر الضعيف، بينما توجيه ضربة عسكرية قوية لإيران قد يؤدي إلى انخراط الولايات المتحدة بصورة أكبر في الصراع، كما أن التوصل إلى اتفاق لا يلبي المطالب الأمريكية قد يؤثر على الصورة التي يسعى الرئيس الأمريكي لترسيخها باعتباره قائداً قوياً يمتلك سجلاً من الانتصارات.

وأكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق أن الإبقاء على الوضع الحالي، من خلال استمرار الحصار المفروض على إيران والعقوبات الاقتصادية وتنفيذ عمليات عسكرية محدودة من حين إلى آخر، قد يمثل الخيار الأقل مخاطرة بالنسبة إلى ترامب، في ظل صعوبة الخيارات الأخرى وما يمكن أن تترتب عليها من تداعيات سياسية وعسكرية واقتصادية على الولايات المتحدة.

وأشار عثمان إلى أن التحدي الرئيسي الذي يواجه الإدارة الأمريكية يتمثل في طبيعة رد الفعل الإيراني، لافتاً إلى أن العقيدة العسكرية الإيرانية شهدت تطوراً بعد الحرب، وانتقلت من مفهوم الصبر الاستراتيجي والدفاع المتقدم إلى نهج أكثر جرأة ومبادرة بالهجوم، بهدف رفع تكلفة أي استهداف أمريكي لإيران، وهو ما يضع واشنطن أمام نظام بات أكثر استعداداً للمبادرة العسكرية وإلحاق خسائر بالطرف الآخر.