تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب من ذوي الهمم يروّج لمشروعه الخاص في بيع ملابس السيدات، في مشهد لفت الأنظار وأثار تفاعلًا واسعًا، بعدما ظهر وهو يدعو الناس إلى دعم مشروعه وشراء المنتجات التي يقدمها.

ذوي الهمم

وظهر الشاب خلال الفيديو وهو يستعرض مجموعة من الملابس التي يبيعها، والتي تشمل البنطلونات والشراويل وغيرها من ملابس السيدات، مطالبًا المتابعين بدعمه من خلال الشراء من مشروعه، في محاولة منه لتوفير مصدر رزق وتحقيق حلمه بالاعتماد على نفسه.

وحظي الفيديو بتفاعل من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بإصرار الشاب على العمل والاجتهاد، مؤكدين أهمية دعم المشروعات الصغيرة وتشجيع أصحابها، خاصة من ذوي الهمم، ومساندتهم لتحقيق أحلامهم وتوفير حياة كريمة لهم.

وأعاد المقطع تسليط الضوء على نماذج ملهمة لأشخاص يواجهون التحديات بالإصرار والعزيمة، ويسعون إلى إثبات قدراتهم من خلال العمل، بعيدًا عن الاستسلام للظروف.