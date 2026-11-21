حصد النجم حمادة هلال على جائزة أفضل ممثل رمضان ٢٠٢٦ عن مسلسل " المداح أسطورة النهاية " ، بعد اختياره من قبل النقاد ضمن جوائز الأفضل عربيًا، المقامة تحت رعاية الاتحاد العام للفنانين العرب، برئاسة المخرج مسعد فودة، نقيب السينمائيين.

ومن المقرر إقامة حفل توزيع جوائز الأفضل عربيًا في 4 ديسمبر 2026، بحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة، للاحتفاء بعدد من التجارب الفنية البارزة التي حققت نجاحًا وتأثيرًا لدى الجمهور العربي.

واعرب النجم حمادة هلال عن سعادته بتكريم من قبل حفل جوائز الأفضل عربيا في دورتة الرابعة والمقام تحت رعاية الاتحاد العام للفنانين العرب برئاسة المخرج مسعد فودة نقيب السينمائيين وسط كوكبة من نجوم الفن من العالم العربي.

من جانبه، أكد الناقد الفني عرفة محمود ، المدير التنفيذي لحفل الأفضل عربيًا، حرص إدارة الحفل على تكريم القامات التي ساهمت في إثراء الحركة الفنية المصرية والعربية، وتركت بصمات مميزة في وجدان الجمهور من خلال أعمال وشخصيات لا تزال حاضرة.

وأعرب عرفة محمود عن اعتزاز الحفل بتكريم النجم حمادة هلال ، كأفضل ممثل عن مسلسل " المداح أسطورة النهاية " رمضان ٢٠٢٦ ، مشيرًا إلى أن اختياره جاء بتصويت النقاد ، تقديرًا للدور الذى قام بة فى رحلته مع المداح بكافة أجزائه

وأوضح المدير التنفيذي أن برنامج تكريمات الدورة الرابعة ، يتضمن مجموعة من الأسماء الفنية البارزة التي ساهمت في تشكيل الوجدان العربي من المحيط إلى الخليج، مؤكدًا أن الحفل يستهدف الاحتفاء بالتجارب الفنية الثرية والنماذج التي تركت أثرًا واضحًا في الساحة الفنية.