استشد 4 فلسطينيين وأصيب 14 آخرون، بينهم طفل وامرأة، السبت، جراء هجمات وإطلاق نار وقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة، في استمرار لانتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بحسب وكالة «الأناضول»، باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مركبة بحي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، فيما قُتل الفلسطيني أحمد أبو جبل برصاص القوات الإسرائيلية داخل مخيم حلاوة للنازحين شرق جباليا شمالي القطاع.

وأضافت مصادر طبية أن فلسطينيين اثنين أصيبا بجروح متوسطة بعدما أطلقت القوات الإسرائيلية النار في جباليا، بالتزامن مع استهداف مركبات عسكرية وطائرات مسيرة إسرائيلية من طراز «كوادكوبتر» خيام النازحين في مخيم حلاوة.

وشهدت مناطق شمال القطاع قصفاً مدفعياً إسرائيلياً مكثفاً خلال ليلة الجمعة إلى السبت، استهدف مناطق شرق جباليا وبيت لاهيا، وسط إطلاق نار كثيف، كما أطلقت المدفعية الإسرائيلية عدة قذائف باتجاه المناطق الواقعة شمال مخيم البريج وسط غزة، دون تسجيل إصابات.

وفي جنوب القطاع، استقبل مستشفى ناصر طفلاً وامرأة مصابين بجروح متوسطة في القدم، جراء إطلاق نار إسرائيلي استهدف منطقة الكنيسا جنوب غرب خان يونس، فيما فتحت الآليات العسكرية الإسرائيلية نيرانها بكثافة في المنطقة.

كما ارتفع عدد المصابين في غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة قرب منطقة المسلخ جنوب خان يونس إلى 8 فلسطينيين، بحسب مصدر طبي في مستشفى ناصر، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف استهدف خيام النازحين جنوب خان يونس وشمال رفح.

وفي منطقة المواصي غرب خان يونس، أصيب فلسطينيان آخران بجروح خطيرة جراء غارة جوية إسرائيلية بطائرة مسيرة استهدفت تجمعاً للمواطنين.

وتأتي هذه الهجمات بعد انفجارات قوية شهدتها مناطق شرق خان يونس مساء الخميس، خلال عمليات هدم واسعة نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث سُمع دوي الانفجارات في مناطق بعيدة وصلت إلى شمال القطاع.