تألق القارئ الشاب حسن الأصمعي، اليوم، خلال الحلقة الرابعة من دولة التلاوة في تلاوة القرآن الكريم، وسط إشاة كبيرة من لجنة التحكيم.

وقال الداعية الإسلامي مصطفى حسني، عضو لجنة التحكيم للقارئ الشاب حسن الأصمعي: “وشك فيه القبول”، مشيدًا بصوته وأدائه المتميز.

أكثر من 25 ألف متقدم لمسابقة دولة التلاوة

وفي سياق متصل، أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الموسم الثاني من برنامج «دولة التلاوة» شهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، حيث بلغ عدد المتقدمين للمشاركة أكثر من 25 ألف متسابق، مقارنة بنحو 14 ألف متقدم في الموسم الأول.

وأوضح رسلان، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة «الأولى»، أن التصفيات استمرت على مدار الأشهر الماضية، وأُجريت على مستوى الجمهورية في 10 محافظات، بهدف تيسير استقبال المتقدمين وتحقيق أكبر قدر من العدالة والتنوع الجغرافي في اختيار المواهب.

وأشار إلى أن هذا الإقبال يعكس اهتمام الأسرة المصرية باكتشاف مواهب أبنائها وقدراتهم في حفظ القرآن الكريم وتلاوته، مؤكدًا أن فتح أبواب التميز في مجال يدفع إلى اكتشاف المواهب والإبداع في مجالات أخرى.

وأضاف أن الموسم الأول حقق أكثر من 9 مليارات مشاهدة عبر المنصات الرسمية، وهو رقم غير مسبوق، مؤكدًا أن البرنامج نجح في جمع الأسر المصرية حول معاني الجمال والتنافس الإيجابي وتشجيع المواهب القرآنية.