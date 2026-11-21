كشف محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي حقيقة الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عدم مصافحته المهندس هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك خلال نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد الذي أقيم قبل يومين بصالة الدكتور حسن مصطفى.

وأوضح الغزاوي أن المشهد المتداول لا يعكس وجود أي خلاف أو توتر في العلاقة بينه وبين نائب رئيس الزمالك مؤكدًا أنه حرص على مصافحة هشام نصر بالفعل قبل الدخول إلى المقصورة بعدما التقاه عند البوابة وقام بالسلام عليه.

وأشار عضو مجلس إدارة الأهلي إلى أن عدم تكرار المصافحة عند الوصول إلى مقاعد المقصورة كان وراء اللقطة التي أثارت الجدل نافيًا وجود أي موقف سلبي بين الطرفين أو أن يكون التصرف قد حمل أي دلالات تتعلق بالعلاقة بين الناديين.

وشدد الغزاوي على أن علاقته بالمهندس هشام نصر تقوم على التقدير والاحترام المتبادل وأن ما ظهر في الفيديو المتداول لا يعبر عن أي خلاف شخصي في توضيح يستهدف وضع حد للتأويلات التي صاحبت انتشار المقطع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت لقطة عدم المصافحة قد أثارت تفاعلًا واسعًا بين جماهير الأهلي والزمالك بعدما جرى تداولها باعتبارها مشهدًا يعكس طبيعة العلاقة بين مسؤولي الناديين خلال نهائي السوبر المصري لكرة اليد قبل أن يأتي توضيح محمد الغزاوي ليكشف تفاصيل الموقف وينفي وجود أي أزمة بين الطرفين.

الأهلي يتوج بالسوبر المصري

تُوج الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري، عقب فوزه على الزمالك بنتيجة 24-23، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وقدم لاعبو الأهلي أداءً قويًّا خلال المباراة، ونجحوا في فرض أسلوبهم على مجريات اللقاء، بفضل التركيز والروح القتالية والإصرار على حسم المواجهة والتتويج باللقب.

وشهدت المباراة منافسة قوية بين الفريقين، في ظل رغبة كل منهما في تحقيق الفوز وإضافة بطولة جديدة إلى خزائنه، قبل أن ينجح الأهلي في حسم المواجهة لصالحه.

وأنهى الفريق الشوط الأول متأخرًا بنتيجة 16-13، وشهد الشوط الثاني عودة «رجال يد الأهلي» للمباراة بسبب التنوع الهجومي ما بين الاختراقات المؤثرة والتصويبات بعيدة المدى، ونجح في إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة 24-23.