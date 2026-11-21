ورد سؤال إلى الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من سائل يقول في رسالته: كانت زوجتي تصلي صلاة العصر، وأثناء وجودها في الركعة الثالثة صعد ابني الصغير فوق ظهرها، فمزق ثوبها من ناحية الظهر، لكنها واصلت صلاتها رغم تمزق الثوب، فهل صلاتها صحيحة أم لا؟

وأجاب الدكتور عطية لاشين قائلا إن ستر العورة من شروط صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بسترها، وقد اتفق الفقهاء على بطلان صلاة من كشف عورته متعمدا، لكنهم اختلفوا في حكم انكشاف العورة دون قصد، والوقت الذي تبطل فيه الصلاة بسبب ذلك.

وأضاف أن الراجح في هذه المسألة هو مذهب الحنابلة، الذي يرى أن انكشاف جزء يسير من العورة دون قصد لا يبطل الصلاة، حتى لو استمر الانكشاف مدة طويلة، كما لا تبطل الصلاة إذا انكشف جزء كبير من العورة لفترة قصيرة، بينما تبطل إذا كان الانكشاف فاحشا واستمر وقتا طويلا، حتى وإن حدث دون تعمد.

وأوضح أن تحديد الجزء اليسير الذي يُعفى عن انكشافه يرجع إلى العرف، فما اعتبره الناس يسيرا لا يفحش ظهوره لا يؤثر في صحة الصلاة، أما إذا كان الجزء المكشوف كبيرا وفاحشا في نظر العرف، واستمر انكشافه مدة طويلة، فإن الصلاة تبطل.

وأشار إلى أنه إذا علمت الزوجة بتمزق ثوبها وظهور شيء من عورتها، ثم واصلت الصلاة وأدت ركعة كاملة بعد ذلك، فإن الحكم يتوقف على مقدار الجزء الذي انكشف؛ فإذا كان يسيرا في العرف فلا تبطل صلاتها، أما إذا كان كبيرا أو فاحشا وجبت عليها إعادة الصلاة.

واختتم الدكتور عطية لاشين إجابته بأن الأولى للزوجة إعادة الصلاة على كل حال، من باب الاحتياط والخروج من خلاف المذاهب الفقهية الأخرى، التي لها تفصيلات مختلفة في هذه المسألة.



