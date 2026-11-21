استقبل الدكتور مجدي حسن النقيب العام للأطباء البيطريين، بمقر النقابة العامة، ممثلين عن الأطباء البيطريين المتقدمين لمسابقة الاستعانة، لبحث مطالبهم واستفساراتهم بشأن المسابقة، والوقوف على أبرز الملاحظات التي طرحها الزملاء.

حضر اللقاء الدكتور محمود الكردي، والدكتورة فاطمة إبراهيم، والدكتورة إسراء أحمد، ممثلين عن الأطباء المتقدمين للاستعانة، بالتنسيق مع الدكتور إبراهيم نبيل، عضو مجلس النقابة الفرعية ببني سويف، وبحضور الدكتور أيمن حلمي، الأمين العام المساعد للنقابة العامة، والدكتور محمود صقر، عضو مجلس النقابة العامة ومقرر لجنة قضايا المهنة.

تطورات ملف الاستعانة بالبيطريين

وخلال اللقاء، عرض ممثلو الأطباء البيطريين مطالب زملائهم وشكاواهم واستفساراتهم، وسلموا النقابة مذكرة تتضمن أبرز النقاط محل الاهتمام، فيما استعرض النقيب العام جهود النقابة ومخاطباتها وتحركاتها منذ الإعلان عن المسابقة، إلى جانب الخطوات التي تعتزم اتخاذها خلال الفترة المقبلة لمتابعة الملف مع الجهات المعنية.

وأكد الدكتور مجدي حسن استمرار التحرك الرسمي للنقابة بشأن ملف الاستعانة، والعمل على متابعة الاستفسارات المطروحة والوصول إلى إيضاحات بشأن تفاصيل المسابقة، مشددا على أهمية استمرار التواصل المباشر مع ممثلي المتقدمين، بما يتيح نقل المستجدات واستقبال المطالب ومتابعة ما يطرأ على الملف، والعمل على تذليل العقبات في إطار اختصاصات النقابة وتحركاتها الرسمية.

كما أكد النقيب العام حرص مجلس النقابة على مواصلة جهوده للدفاع عن مصالح الأطباء البيطريين ومساندتهم في الملفات المهنية، داعيا إلى الحفاظ على وحدة الصف والتعاون بما يخدم جموع الأطباء البيطريين.