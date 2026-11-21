كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائم على النشر بقيام الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبنوب بإلقاء القبض على شقيقه بالتزامن مع ضبط شخص أخر بتهمة الإتجار فى الأسلحة النارية والإفراج عنه عقب سداده مبلغ مالى بالمركز.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 30 / أكتوبر المنقضى قامت مأمورية من مركز شرطة أبنوب وفقاً لإجراءات مقننة لضبط الخارجين على القانون والهاربين من الأحكام القضائية.. وأمكن ضبط المعنى بالفحص (عامل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة المركز) ، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده فى قضايا جنائية ، أقر بأنها تخص شقيقه الذى يحمل ذات الإسم وله إسم شهره "محدد".

وبإجراء التحريات تبين صحة أقواله وتم صرفه من ديوان المركز عقب التأكد من أن القضايا المشار إليها تخص شقيقه.. وفى وقت لاحق أمكن ضبطه ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله .

وتولت النيابة العامة التحقيق.





