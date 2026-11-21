في حين إطار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتسريع تنمية اكتشافات الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط وتعظيم الاستفادة من مواردها، عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات شركتي شيفرون وإيني العالميتين، لبحث مستجدات أعمال تقييم وتنمية حقل نرجس، واستعراض السيناريوهات الفنية والاقتصادية المطروحة للإسراع باستغلال موارده من الغاز الطبيعي، وربطه بالبنية التحتية والتسهيلات القائمة.

وأكد وزير البترول أن الأولوية تتمثل في الإسراع بتحويل الاكتشافات إلى إنتاج فعلي، وتعظيم الاستفادة من كل بئر وكل مورد يتم اكتشافه، من خلال تسريع أعمال التقييم والدراسات الفنية، والتوافق على أفضل البدائل لتنمية الحقول، خاصة في مناطق المياه العميقة بالبحر المتوسط، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي من الغاز، وتأمين جانب من احتياجات السوق المحلية، وتعظيم العائد الاقتصادي من هذه الموارد.

وشدد وزير البترول على أن تحقيق هذا الهدف يتطلب العمل بوتيرة أسرع وتكاملًا تاماً بين فرق العمل بقطاع البترول والشركاء، بما يتجاوز حدود الالتزامات التعاقدية إلى شراكة حقيقية تستهدف تحقيق المصالح المشتركة، وتحويل الفرص الواعدة إلى مشروعات إنتاجية في أقصر إطار زمنى ممكن.

وأشار وزير البترول إلى الدور المهم لشركة شيفرون كشريك استراتيجي في تنمية موارد الغاز بالبحر المتوسط، وما تمثله الشراكة الممتدة مع شركة إيني لأكثر من سبعة عقود من نموذج للتعاون في قطاع البترول المصري، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز التنسيق والشفافية في تبادل البيانات والتقييمات الفنية، بما يسرّع اتخاذ القرارات بشأن المراحل المقبلة.

واستعرض الاجتماع النتائج الفنية الإيجابية لحفر بئر «نرجس-2» ومقارنتها بنتائج بئر «نرجس-1»، في ضوء البيانات السيزمية وسجلات الآبار واختبارات الضغط، إلى جانب مناقشة نتائج التقييمات الجيولوجية والجيوفيزيقية لطبقات الميوسين والأوليجوسين، وما تشير إليه من إمكانات واعدة لإضافة موارد جديدة من الغاز.

كما ناقش الاجتماع السيناريوهات المطروحة لتنمية الحقل، وفي مقدمتها دراسة إمكانية ربط الآبار الجديدة بالبنية التحتية والمنشآت البحرية القائمة، والاستفادة من التسهيلات المتاحة لاستيعاب الإنتاج، بما يسهم في خفض النفقات الاستثمارية، وتحقيق الجدوى الاقتصادية، وتقليص الفترة الزمنية اللازمة لبدء الإنتاج.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير أهمية البناء على الدروس المستفادة من أعمال الحفر والتقييم السابقة، وتوظيف نتائجها في التخطيط للآبار المقبلة، مثل البئر «نرجس-3»، مع تكثيف التنسيق بين الفرق الفنية للشركات والجهات المعنية، وسرعة استكمال الدراسات الفنية والاقتصادية، وتحديد أفضل البدائل وجداول زمنية واضحة لتنفيذ الخطوات المقبلة.

واتفق المشاركون على استمرار التنسيق والاجتماعات الفنية بصورة دورية، وتبادل ومراجعة البيانات والتقييمات بصورة مشتركة، وصولًا إلى تحديد السيناريو الأنسب لتنمية الحقل وتسريع استغلال موارده، بما يدعم استراتيجية الوزارة لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز وتعظيم الاستفادة من الاكتشافات.

شارك في الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس ، أندرو ديجان، مدير الاستكشاف بشركة شيفرون لمنطقة شمال أفريقيا والبحر المتوسط والشرق الأوسط، و دييجو بورتوجيزي، الرئيس التنفيذي لمنطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي بشركة اينى.

وحضر الاجتماع تشانا كوروكولا، مدير شركة شيفرون في مصر، و أندريا باربيري، المدير العام لشركة إيني في مصر، والمهندس محمود أبو اليزيد، نائب رئيس شركة إيني في مصر، والمهندس سيد سليم، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والدكتور محمد الباجوري، رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالوزارة.