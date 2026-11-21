تعد شوربة القرع العسلي بالكريمة من الوصفات الشتوية الشهية التي تجمع بين المذاق الناعم والقوام الكريمي، كما أنها سهلة التحضير ولا تحتاج إلى مكونات كثيرة. ويتميز القرع العسلي بطعمه الحلو الخفيف، الذي يتناسب مع الثوم والبصل والتوابل، ويمكن تقديم الشوربة كمقبلات دافئة قبل الوجبات الرئيسية أو كوجبة خفيفة في العشاء.

وتمنح إضافة الكريمة الشوربة قوامًا غنيًا ومذاقًا مميزًا، بينما يمكن الاستغناء عنها واستخدام اللبن للحصول على وصفة أخف، للشيف دينا محمود.

مقادير شوربة القرع العسلي

نصف كيلو قرع عسلي مقشر ومقطع مكعبات.

بصلة متوسطة مفرومة.

فصان من الثوم.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

كوبان من مرقة الدجاج أو الخضار.

نصف كوب من كريمة الطبخ.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

رشة فلفل أسود.

رشة زنجبيل مطحون.

رشة جوزة الطيب حسب الرغبة.

طريقة عمل شوربة القرع العسلي بالكريمة

قشري القرع العسلي وأزيلي البذور، ثم قطعيه إلى مكعبات متوسطة الحجم حتى يسهل طهيه. ضعي الزبدة وزيت الزيتون في حلة على نار متوسطة، ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل. أضيفي الثوم المفروم وقلبيه لمدة نصف دقيقة، مع الحرص على عدم احتراقه. ضعي مكعبات القرع العسلي وقلبيها مع البصل والثوم حتى تتغلف بالزبدة. أضيفي مرقة الدجاج أو الخضار، ثم الملح والفلفل الأسود والزنجبيل وجوزة الطيب. غطي الحلة واتركي الخليط على نار متوسطة حتى ينضج القرع ويصبح طريًا، ويستغرق ذلك نحو 15 إلى 20 دقيقة حسب حجم المكعبات. ارفعي الحلة من على النار واتركي الخليط يهدأ قليلًا، ثم اضربيه بالخلاط اليدوي حتى يصبح ناعمًا تمامًا. أعيدي الشوربة إلى النار الهادئة، ثم أضيفي كريمة الطبخ وقلبي جيدًا حتى تمتزج المكونات. اتركي الشوربة لدقائق قليلة دون غليان شديد، ثم اضبطي الملح والفلفل حسب الرغبة. اسكبي الشوربة في أطباق التقديم وزينيها ببعض الكريمة أو بذور القرع المحمصة.

سر نجاح شوربة القرع العسلي

للحصول على قوام كريمي غني، يجب التأكد من نضج القرع جيدًا قبل ضربه بالخلاط، كما يفضل إضافة الكريمة في نهاية التحضير حتى تحتفظ بقوامها ولا تتعرض للغليان الشديد.

وإذا كانت الشوربة سميكة أكثر من اللازم، يمكن إضافة القليل من المرقة الساخنة تدريجيًا حتى الوصول إلى القوام المطلوب. أما إذا كنتِ تفضلين نكهة أعمق، فيمكن تحمير مكعبات القرع في الفرن قبل إضافتها إلى الحلة، ما يمنحها مذاقًا مميزًا.

طريقة تقديم شوربة القرع العسلي

القرع العسلي

تقدم الشوربة ساخنة مع قطع الخبز المحمص أو التوست، ويمكن إضافة بذور القرع المحمصة أو رشة فلفل أسود على الوجه. كما يمكن تقديمها بجانب الدجاج المشوي أو السندوتشات الخفيفة.

وتعد هذه الوصفة اختيارًا مناسبًا لأيام الشتاء، خاصة لمن يبحثون عن شوربة سهلة التحضير بقوام ناعم ومذاق مختلف عن أنواع الشوربة التقليدية.