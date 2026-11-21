لم تعد توصيات «منتدى مصر 2026» مجرد عناوين قابلة للنقاش، بعدما تحولت إلى خطط تنفيذية تحمل مواعيد محددة ومسؤوليات واضحة ومؤشرات قابلة للقياس، فبعد انعقاد المنتدى خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الماضي، وخروجه بأكثر من 60 توصية شملت أكثر من 12 قطاعًا، بدأت الجهات المعنية في تحويل هذه المخرجات إلى برنامج عمل يمتد حتى عام 2030.



التعليم.. الاستثمار يبدأ من المعلم

في مقدمة الأولويات يأتي قطاع التعليم، من خلال تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية، بتكلفة تصل إلى 25 مليار جنيه سنويًا، إلى جانب تنفيذ زيادات تدريجية في الأجور.

وتشمل الخطط كذلك تطوير 600 مدرسة للتعليم الفني بالتعاون مع القطاع الخاص، ورفع كفاءة المدارس الحكومية، والتوسع في المدارس المصرية اليابانية، وإنهاء نظام الفترات المسائية بالمرحلة الابتدائية خلال 2027، فضلًا عن تطوير مدارس التربية الخاصة وإطلاق الرخصة المهنية الرقمية للمعلمين.

الشباب والثقافة.. اكتشاف المواهب ودعم الإبداع

وفي ملف الشباب، يبرز مشروع «مسار» لتقديم الدعم الفني والنفسي والتدريبي والتمويلي للرياديين، بالتوازي مع مشروع «دولة المواهب» لاكتشاف الموهوبين في المدارس والجامعات ومراكز الشباب وقصور الثقافة.

أما القطاع الثقافي، فيشهد خططًا لتطوير قصور وبيوت الثقافة، وتنشيط المسرح والسينما، والتوسع في مشروع «سينما الشعب»، إلى جانب تطوير البنية التحتية وآليات الإنتاج والتسويق.

التحول الرقمي والحماية الاجتماعية

وتستهدف خطط التحول الرقمي استكمال مشروع المحاكم الذكية بحلول 2030، ورفع عدد الخدمات الحكومية الرقمية إلى 300 خدمة، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمراكز البيانات، مع التوسع في فرص العمل بقطاعي التعهيد والاتصالات.

وفي الحماية الاجتماعية، تتضمن الخطة مضاعفة حالات دعم زواج الشباب إلى 4000 حالة، وتعزيز خدمات كبار السن، وتطوير برامج الكشف المبكر عن أمراض الشيخوخة والزهايمر، إلى جانب منظومة متكاملة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

الصناعة والاستثمار.. تسهيلات وحوافز جديدة

وتتجه الدولة إلى إطلاق منصة موحدة للكيانات الاقتصادية لتقليل الإجراءات، وتحديث برنامج رد أعباء الصادرات، وتقديم حوافز جديدة للصناعة، ومعالجة أوضاع المصانع المتعثرة، فضلًا عن مبادرة «القرية المنتجة» المستهدفة إنشاء 1000 مشروع صناعي حتى 2030.

كما تستهدف خطط ريادة الأعمال ظهور خمس شركات ناشئة مليارية بحلول 2030، مع إطلاق «دولة الابتكار» بتكلفة تقدر بنحو 500 مليون جنيه خلال ثلاث سنوات.

الطاقة والإسكان والصحة.. مشروعات بأرقام ضخمة

وفي الطاقة، تستهدف الخطط الوصول إلى نحو 29.7 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول 2028، إلى جانب زيادة إنتاج الغاز والبترول. كما تتضمن خطط الإسكان توفير مليون وحدة سكنية خلال أربع سنوات، بتكلفة تقديرية تقترب من تريليون جنيه.

أما القطاع الصحي، فيشهد استكمال المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات بتكلفة 219.9 مليار جنيه، والقضاء على قوائم الانتظار للحالات الحرجة، وإضافة 1000 سيارة إسعاف جديدة.

وتكشف هذه الخطط عن محاولة للانتقال من مرحلة إطلاق التوصيات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، عبر تحديد الجهة المسؤولة، والموعد، والتكلفة، ومؤشرات الأداء. وبينما يمتد التنفيذ حتى 2030، يبقى التحدي الحقيقي في قدرة الجهات المعنية على الالتزام بالجداول الزمنية وتحويل هذه الأرقام والمستهدفات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.